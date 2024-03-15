Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Показываем на карте

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Причиной станут работы на путепроводе, которые начнутся с 18 марта. На 1056 километре закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова.
Вводить ограничения на движение по направлению из Москвы не будут. Водителей попросили учитывать перекрытия во время составления планов.
Как долго продлятся ограничения, не раскрывается.
Ранее стало известно, что движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта. Подробный материал на тему запретов можно прочитать по ссылке.
Это не единственные ограничения в регионе. Так, появилась информация, что движение ограничат до 20 июля на Московской в донской столице.