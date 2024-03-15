rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Показываем на карте

Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Показываем на карте

15 марта 2024, 12:15
Фото: ГК «Автодор»
Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Показываем на карте

Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова с 18 марта

На участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение для автомобилистов по направлению из Краснодара в Ростов, сообщает «Автодор» в соцсетях.

Причиной станут работы на путепроводе, которые начнутся с 18 марта. На 1056 километре закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова.

Вводить ограничения на движение по направлению из Москвы не будут. Водителей попросили учитывать перекрытия во время составления планов.

До осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом
Узнать подробнее
На 1056 километре закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова.На 1056 километре закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова.
На 1056 километре закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова.
Фото: ГК «Автодор»

Как долго продлятся ограничения, не раскрывается.

Ранее стало известно, что движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта. Подробный материал на тему запретов можно прочитать по ссылке.

Это не единственные ограничения в регионе. Так, появилась информация, что движение ограничат до 20 июля на Московской в донской столице.

Читайте также:
До осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под РостовомДвижение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 мартаРостовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Движение#Мурлычева#Ограничение
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
Сегодня, 10:57
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
Сегодня, 10:29
Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы
Сегодня, 10:09
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
Сегодня, 07:10
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Сегодня, 11:26