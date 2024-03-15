Финансист пояснила, что даст Ростовской области сохранение бюджетного кредита

«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование или страховые контракты, могут получить от государства вычеты. После получения денег у человека есть два пути — потратить их или вложить. Вложение — более перспективно, поскольку средства будут работать на увеличение собственного капитала. То же самое произойдет и в регионах. Президент подчеркнул, что сохраненные средства следует направить на реализацию инвестиционных проектов. А инвестиции, как мы знаем, позволяют территориям развиваться, еще больше запуская экономику», — разъясняет собеседница.