Финансист пояснила, что даст Ростовской области сохранение бюджетного кредита

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Финансист разъясняет, что бюджетные кредиты Ростовская область брала на реализацию двух направлений — дороги Северный радиус и коллектор № 62.
«Обслуживать эти кредиты приходиться регионам. Средства на погашение весомой суммы кредита, безусловно, заложены и должны быть направлены на погашение. Думаю, все обратили внимание, как зал рукоплескал, когда президент огласил решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам» — отмечает Наталья Кузьмичева.
Эксперт уточняет, что представители всех субъектов понимают, какая существенная нагрузка заложена в регионах на погашение бюджетных кредитов. Поэтому решение президента порадовало всех.
Финансовый консультант добавляет, что понять этот сложный процесс простому обывателю легко на личном примере.
«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование или страховые контракты, могут получить от государства вычеты. После получения денег у человека есть два пути — потратить их или вложить. Вложение — более перспективно, поскольку средства будут работать на увеличение собственного капитала. То же самое произойдет и в регионах. Президент подчеркнул, что сохраненные средства следует направить на реализацию инвестиционных проектов. А инвестиции, как мы знаем, позволяют территориям развиваться, еще больше запуская экономику», — разъясняет собеседница.
Эксперт уверена, что такое решение станет огромным подспорьем для субъектов РФ. И заостряет внимание на важные слова президента о том, что деньги должны быть «покрашены».
«В бюджетной сфере есть понятие „окрашенных“ денег. Это означает, что направлению будет присвоен отдельный код бюджетной классификации. То есть будет полная прозрачность и можно отследить, на что пошли эти средства», — резюмирует финансовый консультант.
Ранее RostovGazeta сообщала, при каком условии Ростовская область освободится от возврата части бюджетного кредита.