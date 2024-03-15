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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Финансист пояснила, что даст Ростовской области сохранение части бюджетного кредита

Финансист пояснила, что даст Ростовской области сохранение бюджетного кредита

15 марта 2024, 09:59
Фото: rostovgazeta.ru
Финансист пояснила, что даст Ростовской области сохранение части бюджетного кредита
Освобождение регионов России, и, в частности, Ростовской области от возвращения части бюджетного кредита — это огромное подспорье, сообщила RostovGazeta финансист с 15-летним опытом работы в органах государственной власти Наталья Кузьмичева.

Финансист разъясняет, что бюджетные кредиты Ростовская область брала на реализацию двух направлений — дороги Северный радиус и коллектор № 62.

«Обслуживать эти кредиты приходиться регионам. Средства на погашение весомой суммы кредита, безусловно, заложены и должны быть направлены на погашение. Думаю, все обратили внимание, как зал рукоплескал, когда президент огласил решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам» — отмечает Наталья Кузьмичева.

Эксперт уточняет, что представители всех субъектов понимают, какая существенная нагрузка заложена в регионах на погашение бюджетных кредитов. Поэтому решение президента порадовало всех.

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Финансовый консультант добавляет, что понять этот сложный процесс простому обывателю легко на личном примере.

«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование или страховые контракты, могут получить от государства вычеты. После получения денег у человека есть два пути — потратить их или вложить. Вложение — более перспективно, поскольку средства будут работать на увеличение собственного капитала. То же самое произойдет и в регионах. Президент подчеркнул, что сохраненные средства следует направить на реализацию инвестиционных проектов. А инвестиции, как мы знаем, позволяют территориям развиваться, еще больше запуская экономику», — разъясняет собеседница.

«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование»«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование»
«Например, сейчас у нас идет период получения вычетов по НДФЛ. Те, кто оплачивал, например, свое образование»
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт уверена, что такое решение станет огромным подспорьем для субъектов РФ. И заостряет внимание на важные слова президента о том, что деньги должны быть «покрашены».

«В бюджетной сфере есть понятие „окрашенных“ денег. Это означает, что направлению будет присвоен отдельный код бюджетной классификации. То есть будет полная прозрачность и можно отследить, на что пошли эти средства», — резюмирует финансовый консультант.

Ранее RostovGazeta сообщала, при каком условии Ростовская область освободится от возврата части бюджетного кредита.

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