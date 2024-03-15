Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По его словам, он выполнил свой гражданский долг. Сами выборы он назвал самым значимым событием, за которым следят во всем мире.
Алексей Логвиненко уточнил, что выбор определит судьбу страны на ближайшее время.
Он пригласил всех посетить избирательные участки. Всех их в городе открыто более 370, а по области — свыше двух тысяч.
На выходных в донской столице автобусы будут работать в режиме буднего дня. Такое расписание сделали ради удобства ростовчан.
При этом по городу начали гулять фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах. Однако горожанам объяснили, что это бессмысленно, так как чернила исчезают при нагревании. Но при комнатной температуре слова снова появляются.