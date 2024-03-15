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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента

Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента

15 марта 2024, 12:16
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента

Глава администрации Ростова Логвиненко проголосовал на выборах президента

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проголосовал на выборах президента в первый день их проведения, сообщил он на своей странице в Telegram.

По его словам, он выполнил свой гражданский долг. Сами выборы он назвал самым значимым событием, за которым следят во всем мире.

Алексей Логвиненко уточнил, что выбор определит судьбу страны на ближайшее время.

Он пригласил всех посетить избирательные участки. Всех их в городе открыто более 370, а по области — свыше двух тысяч.

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На выходных в донской столице автобусы будут работать в режиме буднего дня. Такое расписание сделали ради удобства ростовчан.

При этом по городу начали гулять фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах. Однако горожанам объяснили, что это бессмысленно, так как чернила исчезают при нагревании. Но при комнатной температуре слова снова появляются.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Голосование#Ростов#Администрация#Выборы президента
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