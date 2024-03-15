Как найти свой избирательный участок в Ростовской области

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Чтобы определить местоположение нужного избирательного участка, следует зайти на сайт ЦИК и выбрать соответствующий пункт «Найти свой избирательный участок по адресу проживания». После этого требуется заполнить поля с указанием населенного пункта и полного адреса, в том числе номера квартиры, и нажать кнопку «Поиск». В результате сайт предоставит всю необходимую информацию:
Кроме того, откроется карта, на которой можно будет увидеть место для голосования.
Для этого можно воспользоваться сайтом или приложением «Госуслуг». Необходимо авторизоваться на портале и перейти в раздел «Выборы», где можно получить информацию о месте голосования.
Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса. Для этого достаточно ввести в поисковой строке слово «выборы» и выбрать опцию «Мой участок» из предложенных вариантов. Робот Макс направит вас в нужный раздел, где можно будет получить необходимую информацию.
Проголосовать можно в любой из дней с 08:00 до 20:00 по местному времени
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года. Всего в Ростовской области предусмотрели более двух тысяч избирательных участков, где можно сделать свой выбор.
Проголосовать может любой совершеннолетний гражданин РФ. Участие является свободным и добровольным.
Власти Ростова рассказали, что в городе доступны 372 избирательных участка. Из них 366 постоянных и 6 — временных.
Есть три способа проголосовать:
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