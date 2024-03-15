rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Как найти избирательный участок и до скольки они работают в Ростовской области

Как найти свой избирательный участок в Ростовской области

15 марта 2024, 15:00
Фото: Правительство Ростовской области
Как найти избирательный участок и до скольки они работают в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, 15 марта начались выборы президента России. Как найти свой избирательный участок по адресу, в материале RostovGazeta.
Сюжет
Выборы

Как найти избирательный участок по адресу

Чтобы определить местоположение нужного избирательного участка, следует зайти на сайт ЦИК и выбрать соответствующий пункт «Найти свой избирательный участок по адресу проживания». После этого требуется заполнить поля с указанием населенного пункта и полного адреса, в том числе номера квартиры, и нажать кнопку «Поиск». В результате сайт предоставит всю необходимую информацию:

  1. адрес и телефон избирательной комиссии;
  2. адрес и телефон помещения для голосования;
  3. номер участковой избирательной комиссии;
  4. состав избирательной комиссии;

Кроме того, откроется карта, на которой можно будет увидеть место для голосования.

Как найти избирательный участок через госуслуги

Для этого можно воспользоваться сайтом или приложением «Госуслуг». Необходимо авторизоваться на портале и перейти в раздел «Выборы», где можно получить информацию о месте голосования.

Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента
Узнать подробнее
Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса.Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса.
Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса.
Фото: rostovgazeta.ru

Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса. Для этого достаточно ввести в поисковой строке слово «выборы» и выбрать опцию «Мой участок» из предложенных вариантов. Робот Макс направит вас в нужный раздел, где можно будет получить необходимую информацию.

График работы избирательных участков

Проголосовать можно в любой из дней с 08:00 до 20:00 по местному времени

Сколько продлятся выборы президента

Голосование на выборах президента РФ пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года. Всего в Ростовской области предусмотрели более двух тысяч избирательных участков, где можно сделать свой выбор.

Кто может голосовать на выборах президента

Проголосовать может любой совершеннолетний гражданин РФ. Участие является свободным и добровольным.

Как можно проголосовать на выборах

Власти Ростова рассказали, что в городе доступны 372 избирательных участка. Из них 366 постоянных и 6 — временных.

Есть три способа проголосовать:

  1. онлайн, но для этого нужно было пройти регистрацию на Госуслугах;
  2. на избирательном участке;
  3. на дому. Но это доступно только тем, у кого нет возможности прийти самостоятельно.

Читайте также о том, как уголовное дело на жителя донского региона за попытку сорвать выборы.

Читайте также:
Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президентаУголовное дело на жителя Ростовской области за попытку сорвать выборыБолее 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Голосование#Ростов#Адрес#Избирательный участок
Подпишитесь
В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»
Сегодня, 15:10
Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»
Сегодня, 15:50
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Сегодня, 14:56
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»
Сегодня, 14:17
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
Сегодня, 13:34
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Сегодня, 12:55