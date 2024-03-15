Как найти свой избирательный участок в Ростовской области

Если раздел «Выборы» разыскать не удалось, то можно его найти с помощью робота Макса. Для этого достаточно ввести в поисковой строке слово «выборы» и выбрать опцию «Мой участок» из предложенных вариантов. Робот Макс направит вас в нужный раздел, где можно будет получить необходимую информацию.