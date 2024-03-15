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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн

Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн

15 марта 2024, 07:55
Фото: Администрация Ростова
Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн
В Ростове ремонтом улицы Малиновского займется компания брата ростовского депутата Сергея Рожкова, информация об этом появилась на портале закупок.

В середине февраля дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону опубликовало конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту улицы Малиновского в границах проспекта Коммунистического и улицы Всесоюзной.

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Победителем конкурса стало ООО «Дорстрой», владельцем которой выступает Александр Рожков, брат депутата Заксобрания РО Сергея Рожкова. Согласно данным сервиса Basis, за 2022 год выручка компании составила 4,55 миллиарда рублей. Гендиректором компании выступает еще один донской депутат от Аксайского городского поселения Александр Пашкевич или его полный тезка. Компания выполнит ремонт ростовской дороги за 117,45 миллиона рублей.

За эти деньги компания снимет поврежденное дорожное покрытие, разберет бортовые камни, заменит люки и кирпичные горловины колодцев, решетки дождеприемников, а также заменит асфальт, оборудует обочину и вывезет мусор. Контракт необходимо выполнить до конца текущего года.

Ранее эта же компания занималась ремонтом трассы А-280 от Ростова до украинской границы и получила за это 2,4 миллиарда рублей.

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