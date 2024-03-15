Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн

В середине февраля дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону опубликовало конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту улицы Малиновского в границах проспекта Коммунистического и улицы Всесоюзной.