rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове

Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове

15 марта 2024, 10:29
Фото: donland.ru
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове

В Ростове на строительство этапа Северного радиуса потратят 3 млрд рублей

В Ростовской области ищут подрядчика строительства «Северного радиуса» за 2,9 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В четверг, 14 марта, донской Минтранс объявил электронный аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя четвертый этап реализации проекта Северного радиуса в составе Ростовского транспортного кольца. Исполнителю предстоит заняться реконструкцией автодорог общего пользования на трассе М-4 «Дон» — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону в границах с четвертого по девятый километры. Речь идет на участке дороги из хутора Щепкин в Ростов — слободу Родионово-Несветайскую — Новошахтинск. Стоимость работ оценили в сумму, превышающую 2,9 миллиарда рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит снести зеленые насаждения в Мясниковском и Аксайском районах, демонтировать и перенести стелу «Аксайский район», чтобы после проведения работ вернуть ее на место, переустроить сети связи, провести строительные работы в районе ФКУ «Войсковая часть 65246», рекультивировать земли, построить новую дорогу, подготовить к строительству мостов и путепроводов район балки Темерника и поселка Большие Салы, организовать временную схему движения на период работ и установить временные знаки, а также провести другие масштабные работы. Срок окончания работ в документах найти не удалось, однако контракт необходимо выполнить до конца календарного 2025 года.

В Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года
Узнать подробнее

Прием заявок на участие закроют 1 апреля, победителя выберут через два дня.

Ранее сообщалось, что строительство Западной хорды обойдется в 20 миллиардов рублей.

Читайте также:
Для строительства Северного радиуса изымут 17 участков в Ростовской областиВ Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиусаОколо 3,4 млрд рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#Закупки#Транспорт#Западная хорда#Реконструкция#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Строительство дорог#Аксайский район#Ростовское транспортное кольцо#Работы#Северный радиус#Ростов#Подрядчик#Мосты#Минтранс#Автодорога#Происшествия#Миллиарды рублей
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
Сегодня, 10:57
Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы
Сегодня, 10:09
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
Сегодня, 07:10
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Сегодня, 11:26