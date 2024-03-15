Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В четверг, 14 марта, донской Минтранс объявил электронный аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя четвертый этап реализации проекта Северного радиуса в составе Ростовского транспортного кольца. Исполнителю предстоит заняться реконструкцией автодорог общего пользования на трассе М-4 «Дон» — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону в границах с четвертого по девятый километры. Речь идет на участке дороги из хутора Щепкин в Ростов — слободу Родионово-Несветайскую — Новошахтинск. Стоимость работ оценили в сумму, превышающую 2,9 миллиарда рублей.
В рамках контракта подрядчику предстоит снести зеленые насаждения в Мясниковском и Аксайском районах, демонтировать и перенести стелу «Аксайский район», чтобы после проведения работ вернуть ее на место, переустроить сети связи, провести строительные работы в районе ФКУ «Войсковая часть 65246», рекультивировать земли, построить новую дорогу, подготовить к строительству мостов и путепроводов район балки Темерника и поселка Большие Салы, организовать временную схему движения на период работ и установить временные знаки, а также провести другие масштабные работы. Срок окончания работ в документах найти не удалось, однако контракт необходимо выполнить до конца календарного 2025 года.
Прием заявок на участие закроют 1 апреля, победителя выберут через два дня.
Ранее сообщалось, что строительство Западной хорды обойдется в 20 миллиардов рублей.