Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове

В рамках контракта подрядчику предстоит снести зеленые насаждения в Мясниковском и Аксайском районах, демонтировать и перенести стелу «Аксайский район», чтобы после проведения работ вернуть ее на место, переустроить сети связи, провести строительные работы в районе ФКУ «Войсковая часть 65246», рекультивировать земли, построить новую дорогу, подготовить к строительству мостов и путепроводов район балки Темерника и поселка Большие Салы, организовать временную схему движения на период работ и установить временные знаки, а также провести другие масштабные работы. Срок окончания работ в документах найти не удалось, однако контракт необходимо выполнить до конца календарного 2025 года.