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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море

«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море

15 марта 2024, 12:55
Фото: wikimedia.org
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море

Биолог Степаньян предупредил о новой угрозе запасам рыбы в Азовском море

Рыбные запасы в Азовском море могут сократиться из-за нового обитателя, рассказал доктор биологических наук Олег Степаньян.

В акватории моря обнаружили нового обитателя — глубоководного червя полихета морского Marenzelleria. Его еще называют «морской мышью». Они обитают в донных осадках на глубине до полутора метров.

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Ученый Степаньян обращает внимание, что появление «морских мышей» в Азовском море имеет как позитивные, так и негативные последствия.

«С одной стороны, это хорошо. Начинается аэрация донных осадков, окисление того, что там захоронено. С другой стороны — они же выбрасывают то, что перерабатывают через себя. […] Соответственно, то, что, захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности: тяжёлые металлы, пестициды и т. д.», — приводит слова биолога «КП — Ростов-на-Дону».

Таким образом, «морские мыши» могут повлиять и на запасы рыбы в Азовском море, что в свою очередь чревато проблемами для рыболовства.

Напомним, в этом году в планах у ученых полностью изучить акваторию Азовского моря. В первую очередь они займутся вопросом его осолонения. Именно оно влияет на разнообразие видов в море. Его покинули те виды рыб, которые привыкли к пресной воду. Зато из Черного моря перекочевали обитатели, предпочитающие соленую воду.

Также ученые обратили внимание на распространение медуз в Азовском море. Их стало так много, что люди буквально не могут зайти в воду. Эксперты обращают внимание, что в долгосрочной перспективе это повлияет на рыболовство (ловить рыбу станет сложнее) и туризм (путешественники предпочтут Черное море, где нет такой проблемы с медузами).

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