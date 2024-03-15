«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море

«С одной стороны, это хорошо. Начинается аэрация донных осадков, окисление того, что там захоронено. С другой стороны — они же выбрасывают то, что перерабатывают через себя. […] Соответственно, то, что, захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности: тяжёлые металлы, пестициды и т. д.», — приводит слова биолога «КП — Ростов-на-Дону».