«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В акватории моря обнаружили нового обитателя — глубоководного червя полихета морского Marenzelleria. Его еще называют «морской мышью». Они обитают в донных осадках на глубине до полутора метров.
Ученый Степаньян обращает внимание, что появление «морских мышей» в Азовском море имеет как позитивные, так и негативные последствия.
«С одной стороны, это хорошо. Начинается аэрация донных осадков, окисление того, что там захоронено. С другой стороны — они же выбрасывают то, что перерабатывают через себя. […] Соответственно, то, что, захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности: тяжёлые металлы, пестициды и т. д.», — приводит слова биолога «КП — Ростов-на-Дону».
Таким образом, «морские мыши» могут повлиять и на запасы рыбы в Азовском море, что в свою очередь чревато проблемами для рыболовства.
Напомним, в этом году в планах у ученых полностью изучить акваторию Азовского моря. В первую очередь они займутся вопросом его осолонения. Именно оно влияет на разнообразие видов в море. Его покинули те виды рыб, которые привыкли к пресной воду. Зато из Черного моря перекочевали обитатели, предпочитающие соленую воду.
Также ученые обратили внимание на распространение медуз в Азовском море. Их стало так много, что люди буквально не могут зайти в воду. Эксперты обращают внимание, что в долгосрочной перспективе это повлияет на рыболовство (ловить рыбу станет сложнее) и туризм (путешественники предпочтут Черное море, где нет такой проблемы с медузами).