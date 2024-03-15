На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На круглом столе в Ростове, посвященном развитию города до 2049 года, обсудили возможность строительства нового парка. Его подумывают возвести на территории ипподрома.
Архитектор Андрей Дойницын заявил, что парк там будет быть «лучше, чем парк Галицкого» в Краснодаре. Его можно спроектировать с нуля.
«С учетом всех современных тенденций паркового строительства реально создать огромное количество ёмкостей для полива и сделать райский сад», — приводит слова Дойницына «Молот».
Ранее сообщалось, что власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года.