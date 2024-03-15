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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»

На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»

15 марта 2024, 14:56
Фото: donland.ru
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Парк на территории ростовского ипподрома реально спроектировать «с нуля», заявил архитектор Андрей Дойницын.

На круглом столе в Ростове, посвященном развитию города до 2049 года, обсудили возможность строительства нового парка. Его подумывают возвести на территории ипподрома.

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Архитектор Андрей Дойницын заявил, что парк там будет быть «лучше, чем парк Галицкого» в Краснодаре. Его можно спроектировать с нуля.

«С учетом всех современных тенденций паркового строительства реально создать огромное количество ёмкостей для полива и сделать райский сад», — приводит слова Дойницына «Молот».

Ранее сообщалось, что власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года.

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