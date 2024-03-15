По Ростову-на-Дону гуляют фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Интернете начали распространять соответствующие видео. Однако ролики появились 14 марта, когда избирательные участки в Ростове еще были закрыты.
Поэтому снимавшие не могли иметь доступ к бюллетеням и ручкам.
Канал уточнил, что в использовании ручек с исчезающими при нагревании чернилами отсутствует какой-либо смысл. Дело в том, что при комнатной температуре написанные слова снова появляются.
Добавим, что выборы президента продлятся в течение трех дней — до 17 марта. В Ростове открыты свыше 370 участков, где можно отдать свой голос. На площадках есть все необходимое для этого и действует система видеонаблюдения.
Ранее в донском регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.