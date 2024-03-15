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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

По Ростову-на-Дону гуляют фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах

По Ростову-на-Дону гуляют фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах

15 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI
По Ростову-на-Дону гуляют фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах
В Ростове-на-Дону распространяют фейки о якобы завезенных на избирательные участки ручках с исчезающими чернилами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
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Выборы

В Интернете начали распространять соответствующие видео. Однако ролики появились 14 марта, когда избирательные участки в Ростове еще были закрыты.

Поэтому снимавшие не могли иметь доступ к бюллетеням и ручкам.

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Канал уточнил, что в использовании ручек с исчезающими при нагревании чернилами отсутствует какой-либо смысл. Дело в том, что при комнатной температуре написанные слова снова появляются.

Добавим, что выборы президента продлятся в течение трех дней — до 17 марта. В Ростове открыты свыше 370 участков, где можно отдать свой голос. На площадках есть все необходимое для этого и действует система видеонаблюдения.

Ранее в донском регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Выборы#Фейки#Происшествия#Исчезающие чернила
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