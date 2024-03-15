Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы

«На самом деле, это не совсем так. „Автодор“ сам заявлял, что есть такое понятие, как модуль упругости. И когда ему была передана дорога, насколько я помню в 2010 году, она уже тогда по своим характеристикам не соответствовала необходимой нагрузке», — отмечает Сергей Левченко.