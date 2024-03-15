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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Эксперт разъяснил, почему на М-4 «Дон» в Ростовской области массово появляются ямы

Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы

15 марта 2024, 10:09
Фото: Ромашова Елена/cc0/wikimedia.org
Эксперт разъяснил, почему на М-4 «Дон» в Ростовской области массово появляются ямы

Правозащиник Левченко объяснил, почему М-4 «Дон» не поможет ямочный ремонт

Автомобильная дорога, которая была передана «Автодору» более десяти лет назад, уже тогда по своим характеристикам не соответствовала модулю упругости, сообщил RostovGazeta эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко.

Напомним, что «Автодор» в Ростовской области до конца марта планирует ликвидировать около 100 тысяч квадратных метров ям на трассе М-4 «Дон». Виновниками разрушений на дороге названы большегрузные машины.

«На самом деле, это не совсем так. „Автодор“ сам заявлял, что есть такое понятие, как модуль упругости. И когда ему была передана дорога, насколько я помню в 2010 году, она уже тогда по своим характеристикам не соответствовала необходимой нагрузке», — отмечает Сергей Левченко.

Собеседник разъясняет, что существует целый ряд различных ремонтных работ, которые могут увеличить модуль упругости.

«Сколько нам рассказывают о сделанном ямочном ремонте, сколько без остановки ремонтируют дорогу, но какой в этом смысл, если пять сантиметров асфальта не выдерживают нагрузку грузовых автомобилей. Нужно укреплять конструкцию самой дороги. Есть множество технических решений, как это сделать быстро. Проводить такие работы надо было еще несколько лет назад», — делится мнением эксперт.

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Собеседник добавляет, что и сам неоднократно ездил по этому участку дороги. И наблюдал, как грузовые автомобили избегали проезда по правой стороне.Собеседник добавляет, что и сам неоднократно ездил по этому участку дороги. И наблюдал, как грузовые автомобили избегали проезда по правой стороне.
Собеседник добавляет, что и сам неоднократно ездил по этому участку дороги. И наблюдал, как грузовые автомобили избегали проезда по правой стороне.
Фото: 1MI

Собеседник добавляет, что и сам неоднократно ездил по этому участку дороги. И наблюдал, как грузовые автомобили избегали проезда по правой стороне.

«А все потому, что правая часть была в ямочности и большой колее. Деформации были такими, что проехать невозможно. Сегодня действительно идет укрепление дороги, что заметно по фотографиям в социальных сетях. Но возникает главный вопрос — почему это стали делать только сейчас?» — недоумевает эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области разрушаются дороги.

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