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Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Люди станут активнее пользоваться общественным транспортом в случае ограничения для машин

Пусть ездят на автобусах: ученый предложить сократить парковки в Ростове-на-Дону

15 марта 2024, 17:54
Фото: 1MI
Люди станут активнее пользоваться общественным транспортом в случае ограничения для машин

Доцент Поздняков предложил ограничить движение машин по Ростову

Люди станут активнее пользоваться общественным транспортом в случае ограничения для машин, заявил кандидат технических наук, доцент Михаил Поздняков.

Ученый объяснил, что привлекательность общественного транспорта вырастет после ограничений для автомобилистов. Например, помочь может сокращение парковок, платный проезд для авто в определенные части города, изменение налогов и так далее. Вместе с тем необходимо развивать сам общественный транспорт, а также популяризировать его с помощью социальной рекламы.

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«Опыт эксплуатации транспортных систем в различных странах и городах показывает, что без ограничения дело не обходится», — приводит слова Позднякова «РБК Ростов».

Ранее Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом.

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