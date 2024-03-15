Пусть ездят на автобусах: ученый предложить сократить парковки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
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Updated Сегодня, 17:56
Ученый объяснил, что привлекательность общественного транспорта вырастет после ограничений для автомобилистов. Например, помочь может сокращение парковок, платный проезд для авто в определенные части города, изменение налогов и так далее. Вместе с тем необходимо развивать сам общественный транспорт, а также популяризировать его с помощью социальной рекламы.
«Опыт эксплуатации транспортных систем в различных странах и городах показывает, что без ограничения дело не обходится», — приводит слова Позднякова «РБК Ростов».
Ранее Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом.