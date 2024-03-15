Пусть ездят на автобусах: ученый предложить сократить парковки в Ростове-на-Дону

Ученый объяснил, что привлекательность общественного транспорта вырастет после ограничений для автомобилистов. Например, помочь может сокращение парковок, платный проезд для авто в определенные части города, изменение налогов и так далее. Вместе с тем необходимо развивать сам общественный транспорт, а также популяризировать его с помощью социальной рекламы.