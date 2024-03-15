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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта

Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта

15 марта 2024, 11:26
Фото: rostovgazeta.ru
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Приближаются выходные, и ростовчане все чаще задаются вопросом, куда сходить со своими родными или друзьями. RostovGazeta изучила афишу мероприятий, чтобы выяснить, как жители Ростова могут развлечься на выходных.

В ближайшие выходные, 16–17 марта, в Ростове-на-Дону пройдут десятки увлекательных мероприятий, театральных постановок и кинопоказов, способных заинтересовать горожан и гостей южной столицы.

Так, Ростовский государственный театр готовится показать своим зрителям не только спектакль Музыкальные приключения Чиполлино, но также оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» 16 марта и либретто балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса 17 марта. Обе постановки отличаются зрелищностью, в партии Графини в Пиковой даме выступает заслуженная артистка России Лариса Костюк («Геликон-Опера»), а Дон Кихот удивит зрителя партией Базиля, мастерски исполняемой Дмитрием Соболевским (Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).

Вместе с этим Ростовский Академический Театр драмы имени Максима Горького ставит на выходных «Принцессу на горошине» для самых маленьких зрителей и комедию «Заходите, раз пришли», сюжет которой основан на рассказах Василия Шукшина «Сельские жители», «Степкина любовь», «Микроскоп», «Мой зять украл машину дров», «Степан» и «Сапожки».

Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, на выходных пройдут сразу девять концертов различных жанров, начиная от концертов классической музыки и заканчивая рэпом и хип-хопом. 16 марта в Ростове пройдет концерт советского и российского эстрадного певца, композитора, актёра, преподавателя академического вокала Александра Малинина, он выступит в Конгресс-холле ДГТУ, стоимость билетов на концерт варьируется от 2500 до 5000 рублей за место. В этот же день в Филармонии пройдет концерт «Борис Чайковский и его ученики», в программе указаны Каприччио на английские темы (1954) и Симфоническая поэма по Федору Достоевскому «Подросток» самого Чайковского, а также концерт для фортепиано Тлеуова. Стоимость билета — от 300 до 1200 рублей.

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17 марта ростовчане и гости города могут посетить Шоу оркестра CAGMO под названием «K-pop Symphony: BTS» посвящено творчеству одной из самых влиятельных групп современной поп-культуры. За несколько лет корейские айдолы завоевали сердца миллионов, если не миллиардов поклонников по всему миру, оркестр напомнит гостям ДК «Ростсельмаш» самые важные композиции в карьере артистов. Концерт можно посетить за 1300-3500 рублей. Отзывы на концерт исключительно положительные. Кроме того, 17 марта в клубе Lavé выступит российский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Паша Техник, известный своим творчеством и эпатажным поведением, билеты на его концерт стоят от 1340 до 7550 рублей в зависимости от того, однако агрегатор билетов предупреждает, что завтра цены вырастут до восьми тысяч рублей.

Вместе с этим 16 марта в ДК «Ростсельмаш» пройдет концерт стендапера Павла Дедищева, который расскажет зрителям шутки, не прошедшие телевизионную цензуру, а также о семейной жизни. Цены на билеты колеблются от 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

«Все было замечательно. Я весь концерт надрывал пупок от смеха. Пашка красавец. Как всегда на высоте», «Потрясающий концерт Павла, который прошел в Пензе 6 марта! Я смеялась до болей в висках!», «Нам очень понравился концерт! Отличная комедия! Давно так не смеялись! Все замечательно, даже мат органично связывает слова и выражения», — оставили свои отзывы зрители других концертов тура.

Для любителей литературы в Шолохов-Центре 17 марта состоится лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры отечественной и зарубежной литературы одного из донских вузов Олега Миннулли. Во время лекции преподаватель расскажет творчестве одного из самых незаурядных авторов отечественной литературы Николае Гоголе, его отношениях с мистикой, едой и даже церковью. Билет на «Немистического Гоголя» стоит 1200 рублей, продолжительность лекции два часа.

Во время лекции преподаватель расскажет творчестве одного из самых незаурядных авторов отечественной литературы Николае Гоголе, его отношениях с мистикой, едой и даже церковью.Во время лекции преподаватель расскажет творчестве одного из самых незаурядных авторов отечественной литературы Николае Гоголе, его отношениях с мистикой, едой и даже церковью.
Во время лекции преподаватель расскажет творчестве одного из самых незаурядных авторов отечественной литературы Николае Гоголе, его отношениях с мистикой, едой и даже церковью.
Фото: Alexey Komarov/cc by 3.0/panopramio

Если ростовчане или гости города хотят сходить в кино, то с 16 по 17 марта в Ростове ожидаются сразу несколько премьер. Так ростовским зрителям покажут драму «Позывной „Пассажир“, во время которой зрители смогут познакомиться с историей московского писателя, отправившегося на поиски брата на Донбасс. Фантастический фильм Герой наших снов с Николасом Кейджем в главной роли расскажет историю писателя, который живет обычной жизнью, пока однажды не начинает появляться во снах других людей. Для любителей пощекотать свои нервы в кино состоятся премьеры фильмов Заклятье. Шестое чувство, Демоны дома Гарретов и Бал сумасшедших, который познакомит зрителей с миром французских аристократов, желающих скрасить свой вечер обществом безумных женщин.

Ранее в Ростове рассказали, как будут вести счет добрым делам горожан.

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