Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта

17 марта ростовчане и гости города могут посетить Шоу оркестра CAGMO под названием «K-pop Symphony: BTS» посвящено творчеству одной из самых влиятельных групп современной поп-культуры. За несколько лет корейские айдолы завоевали сердца миллионов, если не миллиардов поклонников по всему миру, оркестр напомнит гостям ДК «Ростсельмаш» самые важные композиции в карьере артистов. Концерт можно посетить за 1300-3500 рублей. Отзывы на концерт исключительно положительные. Кроме того, 17 марта в клубе Lavé выступит российский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Паша Техник, известный своим творчеством и эпатажным поведением, билеты на его концерт стоят от 1340 до 7550 рублей в зависимости от того, однако агрегатор билетов предупреждает, что завтра цены вырастут до восьми тысяч рублей.