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Published Сегодня, 06:42

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Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента

Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента

15 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI
Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента
В Ростове-на-Дону поменяли график работы общественного транспорта на период выборов президента, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что на выходных городской транспорт будет работать в режиме буднего дня. Это сделали для удобства местных жителей.

Всего в городе доступны 372 избирательных участка, в том числе шесть временных. Сами выборы продлятся в течение трех дней.

Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов
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На всех избирательных участках есть камеры видеонаблюдения. Также особое внимание уделяется созданию условий для голосования инвалидов, на участках дежурят активисты и доступно социальное такси.

Ранее власти рассказали о работе школ в регионе в дни выборов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Выборы президента#График работы
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