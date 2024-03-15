Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Он рассказал, что на выходных городской транспорт будет работать в режиме буднего дня. Это сделали для удобства местных жителей.
Всего в городе доступны 372 избирательных участка, в том числе шесть временных. Сами выборы продлятся в течение трех дней.
На всех избирательных участках есть камеры видеонаблюдения. Также особое внимание уделяется созданию условий для голосования инвалидов, на участках дежурят активисты и доступно социальное такси.
Ранее власти рассказали о работе школ в регионе в дни выборов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.