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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

В Ростовской области в первый день выборов перестали работать Госуслуги

Работу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборов

15 марта 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в первый день выборов перестали работать Госуслуги
Жители Ростовской области сообщили о сбоях в работе портала Госуслуги, об устранении неполадок сообщили в Минцифры РФ
Сюжет
Выборы

В пятницу, 15 марта, в первый день выборов президента в Ростовской области дончане и гости региона стали фиксировать сбои в работе портала Госуслуги, по словам пользователей — приложение либо не дает авторизоваться, либо показывает уведомление о «неизвестной ошибке с сервера».

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В Ростовской области в первый день выборов перестали работать ГосуслугиВ Ростовской области в первый день выборов перестали работать Госуслуги
В Ростовской области в первый день выборов перестали работать Госуслуги
Фото: RostovGazeta

В Минцифры РФ сообщили, что с 08.00 мск на Госуслуги зашли свыше 4 миллионов пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг. В настоящее время портал Госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно. «Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Ростове изменили расписание работы автобусов ради выборов президента России.

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