Работу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборов

В Минцифры РФ сообщили, что с 08.00 мск на Госуслуги зашли свыше 4 миллионов пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг. В настоящее время портал Госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно. «Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду», — пояснили в ведомстве.