РЭО выступил стратегическим партнером доклада об устойчивом развитии на ИНФРАГРИН

Компания предлагает финансирование инвестпроектов в размере до 95% от общей суммы проекта по ставке от 6 до 8% на срок до 12 лет. Буцаев подчеркнул, что благодаря государственному субсидированию купона по облигациям РЭО такие условия становятся возможными. Кроме этого, они хорошо подходят для реализации масштабных проектов по созданию объектов отраслевой инфраструктуры. Глава РЭО отметил высокий кредитный рейтинг облигаций компании и подчеркнул ее приверженность ответственному инвестированию через ESG-рейтинг.