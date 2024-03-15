РЭО выступил стратегическим партнером доклада об устойчивом развитии на ИНФРАГРИН

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Стоит отметить, что РЭО активно привлекает инвестиции для развития инфраструктуры отрасли обращения с отходами. Генеральный директор компании Денис Буцаев представил промежуточные результаты реформы в сфере обращения с ТКО и обозначил планы на ближайшую перспективу, передает transsibinfo.com.
Среди планов РЭО — реализация инвестиционных проектов по строительству комплексов по переработке отходов и объектов по утилизации и экологически безопасному захоронению ТКО. Данные проекты должны быть реализованы до 2030 года.
Компания предлагает финансирование инвестпроектов в размере до 95% от общей суммы проекта по ставке от 6 до 8% на срок до 12 лет. Буцаев подчеркнул, что благодаря государственному субсидированию купона по облигациям РЭО такие условия становятся возможными. Кроме этого, они хорошо подходят для реализации масштабных проектов по созданию объектов отраслевой инфраструктуры. Глава РЭО отметил высокий кредитный рейтинг облигаций компании и подчеркнул ее приверженность ответственному инвестированию через ESG-рейтинг.
Разработчиками доклада под названием «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2023/24» выступили эксперты платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития». В работе над докладом также принимали участие специалисты рынка и партнерские компании. На круглом столе «Перспективы повестки устойчивого развития: результаты смыслы и образы будущего», прошедшем 14 марта на Мосбирже, этот доклад был представлен заместителем генерального директора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергеем Королевым.