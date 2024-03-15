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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Ростовчанам рассказали, как получить деньги за поломанную арендатором мебель

Ростовчанам рассказали, как получить деньги за поломанную арендатором мебель

15 марта 2024, 07:56
Фото: Pxhere
Ростовчанам рассказали, как получить деньги за поломанную арендатором мебель
Арендодатели в России, в том числе Ростовской области, не застрахованы от порчи мебели квартирантами. Как взыскать деньги в этом случае, разбирались журналисты Newia.

При заселении и выселении квартиросъемщиков обычно заключается акт приема-передачи, в котором отражается состояние жилого помещения. В этом документе также указывается дата, с которой ответственность за состояние квартиры переходит от арендодателя к арендатору и наоборот.

Мирным путем можно решить ситуацию, если квартиросъемщик согласен с оценкой ущерба, который он причинил, и с размером компенсации, которую он должен выплатить. Для этого важно обратиться к арендодателю и обсудить с ним возникшую проблему.

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Если попытка урегулировать спорную ситуацию мирным путем не увенчалась успехом, можно обратиться за взысканием убытков в судебном порядке. В таком случае необходимо представить все соответствующие доказательства, такие как снимки до и после, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи, акт осмотра, а также другие документы, в которых есть подтверждения нарушений при проживании.

Ранее ростовчанам рассказали, как сэкономить при аренде жилья.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Арендодатели#Порча мебель#Квартиросъемщики
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