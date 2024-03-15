Ростовчанам рассказали, как получить деньги за поломанную арендатором мебель

Если попытка урегулировать спорную ситуацию мирным путем не увенчалась успехом, можно обратиться за взысканием убытков в судебном порядке. В таком случае необходимо представить все соответствующие доказательства, такие как снимки до и после, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи, акт осмотра, а также другие документы, в которых есть подтверждения нарушений при проживании.