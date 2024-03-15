Ростовчанам рассказали, как получить деньги за поломанную арендатором мебель

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
При заселении и выселении квартиросъемщиков обычно заключается акт приема-передачи, в котором отражается состояние жилого помещения. В этом документе также указывается дата, с которой ответственность за состояние квартиры переходит от арендодателя к арендатору и наоборот.
Мирным путем можно решить ситуацию, если квартиросъемщик согласен с оценкой ущерба, который он причинил, и с размером компенсации, которую он должен выплатить. Для этого важно обратиться к арендодателю и обсудить с ним возникшую проблему.
Если попытка урегулировать спорную ситуацию мирным путем не увенчалась успехом, можно обратиться за взысканием убытков в судебном порядке. В таком случае необходимо представить все соответствующие доказательства, такие как снимки до и после, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи, акт осмотра, а также другие документы, в которых есть подтверждения нарушений при проживании.
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