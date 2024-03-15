Ростовчанам рассказали, как сэкономить при аренде жилья

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Цена аренды зависит от наличия в непосредственной близости от жилья магазинов, развлекательных центров, парков и скверов. Традиционно квартиры, находящиеся в экологически неблагоприятных районах или рядом со стройками и промышленными зонами, могут быть сданы в аренду по более низкой цене.
Обычно спокойным периодом на рынке аренды жилья считают зиму и начало весны, поэтому в этот период можно найти более выгодные предложения. Кроме того, цены на аренду могут снижаться и в июне–июле, что также может сделать аренду жилья более выгодной.
Newia пишет, что разумный подход заключается в тщательном изучении всех доступных предложений, которые соответствуют вашим потребностям, и выборе из них двух или трех наиболее подходящих. Затем следует начать общение с владельцами для уточнения интересующих вас деталей. Желательно выбирать объявления с приложенными фотографиями, так как они помогут вам получить представление о доступных вариантах и избежать возможных разочарований при осмотре жилья.
Ранее губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья.