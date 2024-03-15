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Ростовчанам рассказали, как сэкономить при аренде жилья

Ростовчанам рассказали, как сэкономить при аренде жилья

15 марта 2024, 04:44
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, сдается большое количество квартир. Как можно сэкономить при аренде, разбирались журналисты Newia.

Цена аренды зависит от наличия в непосредственной близости от жилья магазинов, развлекательных центров, парков и скверов. Традиционно квартиры, находящиеся в экологически неблагоприятных районах или рядом со стройками и промышленными зонами, могут быть сданы в аренду по более низкой цене.

Обычно спокойным периодом на рынке аренды жилья считают зиму и начало весны, поэтому в этот период можно найти более выгодные предложения. Кроме того, цены на аренду могут снижаться и в июне–июле, что также может сделать аренду жилья более выгодной.

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Newia пишет, что разумный подход заключается в тщательном изучении всех доступных предложений, которые соответствуют вашим потребностям, и выборе из них двух или трех наиболее подходящих. Затем следует начать общение с владельцами для уточнения интересующих вас деталей. Желательно выбирать объявления с приложенными фотографиями, так как они помогут вам получить представление о доступных вариантах и избежать возможных разочарований при осмотре жилья.

Ранее губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья.

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