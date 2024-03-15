rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В небе над Ростовской областью можно будет наблюдать комету 12Р Понса-Брукса

Ростовскую область посетит комета, вернувшаяся к Земле спустя 70 лет

15 марта 2024, 16:31
Фото: 1MI
В небе над Ростовской областью можно будет наблюдать комету 12Р Понса-Брукса
В небе над Ростовской областью можно будет наблюдать комету 12Р Понса-Брукса, рассказал Donday заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Демин.

Возвращение кометы в Солнечную систему спустя 71 год является уникальным событием. В следующий раз шанс увидеть 12Р Понса-Брукса будет лишь в 2095 году.

Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году
Узнать подробнее

Ярче всего комету можно будет наблюдать в середине следующего месяца. На небе она будет видна в западной его части в виде туманного пятна с ярко выраженным хвостом.

Астроном отмечает, что лучше наблюдать за кометой вечером.

Ранее астроном Михаил Невский предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году.

Читайте также:
Астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на солнце в 2024 годуРостовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на СолнцеДонской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Космос#Комета#Ростовские ученые#Ростов#Наука в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»
Сегодня, 15:10
Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»
Сегодня, 15:50
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Сегодня, 14:56
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»
Сегодня, 14:17
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
Сегодня, 13:34
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Сегодня, 12:55