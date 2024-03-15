Ростовскую область посетит комета, вернувшаяся к Земле спустя 70 лет

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Возвращение кометы в Солнечную систему спустя 71 год является уникальным событием. В следующий раз шанс увидеть 12Р Понса-Брукса будет лишь в 2095 году.
Ярче всего комету можно будет наблюдать в середине следующего месяца. На небе она будет видна в западной его части в виде туманного пятна с ярко выраженным хвостом.
Астроном отмечает, что лучше наблюдать за кометой вечером.
Ранее астроном Михаил Невский предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году.