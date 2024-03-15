Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Также свой голос отдал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Вместе с ними были и военнослужащие.
Для этого они пришли на один из участков в Южном военном округе. Добавим, что выборы начались в пятницу, 15 марта, они продлятся в течение трех дней.
В Ростове-на-Дону доступны более 370 участков, где местные жители могут сделать свой выбор. Помещения оснастили всем необходимым и предусмотрели систему видеонаблюдения.
Сколько человек уже пришли на участки, пока не раскрывается. Известно, на выходных в городе общественный транспорт будет работать по режиму буднего дня.
О том, как проходят выборы в донской столице, читайте в материале RostovGazeta.