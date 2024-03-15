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Published Сегодня, 08:06

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Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе

Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе

15 марта 2024, 08:06
Фото: Минобороны РФ
Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе
Глава Минобороны Сергей Шойгу пришел на участок в Южном военном округе, чтобы отдать свой голос на выборах президента, сообщает Минобороны РФ.

Также свой голос отдал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Вместе с ними были и военнослужащие.

Для этого они пришли на один из участков в Южном военном округе. Добавим, что выборы начались в пятницу, 15 марта, они продлятся в течение трех дней.

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Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе
Видео: Минобороны РФ

В Ростове-на-Дону доступны более 370 участков, где местные жители могут сделать свой выбор. Помещения оснастили всем необходимым и предусмотрели систему видеонаблюдения.

Сколько человек уже пришли на участки, пока не раскрывается. Известно, на выходных в городе общественный транспорт будет работать по режиму буднего дня.

О том, как проходят выборы в донской столице, читайте в материале RostovGazeta.

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