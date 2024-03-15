Технику и оборудование от правительства донского края получили спецназовцы в зоне СВО

С начала проведения специальной военной операции подразделениям, дислоцированным на территории Ростовской области и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, донское правительство передало техники и оборудования на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей. Все заявки, поступающие от военнослужащих, выполняются в максимально короткие сроки, это принципиальная позиция главы региона Василия Голубева.