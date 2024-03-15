Технику и оборудование от правительства донского края получили спецназовцы в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Бойцы получили дизель-генераторы, квадрокоптеры, техника и оборудование, которые полностью соответствуют запросам командования воинской части. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
Заместитель главы региона отметил, что переданные военнослужащим беспилотные летательные аппараты максимально подходят для работы военной разведки. Их тактико-технические характеристики позволяют не только выполнять полеты в темное время суток, но и осуществлять передачу координат, включая другие полезные функции.
Во время поездки, которая состоялась по поручению губернатора, Вадим Артемов вручил отличившимся военнослужащим знаки «За ратную службу».
— Ваша страна, ваши земляки, ваши родные гордятся вами. От лица жителей Ростовской области, от себя лично хочу сказать вам спасибо за вашу стойкость, мужество, каждодневный воинский подвиг, — подчеркнул Вадим Артемов.
С начала проведения специальной военной операции подразделениям, дислоцированным на территории Ростовской области и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, донское правительство передало техники и оборудования на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей. Все заявки, поступающие от военнослужащих, выполняются в максимально короткие сроки, это принципиальная позиция главы региона Василия Голубева.