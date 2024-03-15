Трамвай вернут на проспект Космонавтов и улицу Орбитальную в Ростове

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Власти Ростова дали компании «Синара» разрешение распланировать 37 гектаров земли под трамвайные линии. Трамвай там хотят пустить по проспекту Космонавтов от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной. Когда-то там уже ходил трамвай. Его пути проектировали еще в советские годы.
Разрабатывать документацию для будущей прокладки путей скоростного трамвая «Синара» будет в течение года.
Ранее «Синара» получила разрешение на межевание и планировку других участков земли в Ростове, где будут проходить пути скоростного трамвая. Сама прокладка путей идет пока лишь в Левенцовском микрорайоне.
Напомним, в Ростове испытали в работе первый трамвай, раздающий интернет.