Трамвай вернут на проспект Космонавтов и улицу Орбитальную в Ростове

Власти Ростова дали компании «Синара» разрешение распланировать 37 гектаров земли под трамвайные линии. Трамвай там хотят пустить по проспекту Космонавтов от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной. Когда-то там уже ходил трамвай. Его пути проектировали еще в советские годы.