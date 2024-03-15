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Published Сегодня, 16:55

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Updated Сегодня, 16:57

Трамвайные линии распланируют на Северном в Ростове

Трамвай вернут на проспект Космонавтов и улицу Орбитальную в Ростове

15 марта 2024, 16:55
Фото: 1MI
Трамвайные линии распланируют на Северном в Ростове
Трамвайные линии распланируют на Северном в Ростове, следует из документов на сайте городской администрации.

Власти Ростова дали компании «Синара» разрешение распланировать 37 гектаров земли под трамвайные линии. Трамвай там хотят пустить по проспекту Космонавтов от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной. Когда-то там уже ходил трамвай. Его пути проектировали еще в советские годы.

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Разрабатывать документацию для будущей прокладки путей скоростного трамвая «Синара» будет в течение года.

Ранее «Синара» получила разрешение на межевание и планировку других участков земли в Ростове, где будут проходить пути скоростного трамвая. Сама прокладка путей идет пока лишь в Левенцовском микрорайоне.

Напомним, в Ростове испытали в работе первый трамвай, раздающий интернет.

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