В эти выходные дончане смогут лично проголосовать и за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как пояснил заместитель главы региона Игорь Сорокин, данное мероприятие в области проходит уже в четвертый раз.
—С каждым годом количество граждан, принимающих активное участие в выборе территорий растет. За три года более 1,4 млн жителей Дона приняли участие в голосовании. Всего за это время 59 территорий победителей уже обрели новый облик, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Голосование в формате офлайн за выбор объектов благоустройства на Дону пройдет с 15 по 17 марта. В эти дни жители донских городов начиная от 14 лет смогут принять участие в выборе понравившейся территории, расположенной в любом пункте или районе нашего региона. Адреса для голосования и стоек добровольцев, можно найти на сайте.
Узнать, какие общественные пространства есть в списке, как пройти авторизацию и сделать выбор, на месте голосования помогут волонтеры.