В эти выходные дончане смогут лично проголосовать и за объекты благоустройства

Голосование в формате офлайн за выбор объектов благоустройства на Дону пройдет с 15 по 17 марта. В эти дни жители донских городов начиная от 14 лет смогут принять участие в выборе понравившейся территории, расположенной в любом пункте или районе нашего региона. Адреса для голосования и стоек добровольцев, можно найти на сайте.