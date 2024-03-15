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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В эти выходные дончане смогут лично проголосовать и за объекты благоустройства

В эти выходные дончане смогут лично проголосовать и за объекты благоустройства

15 марта 2024, 08:59
Фото: donland.ru
На Дону стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента РФ.

Как пояснил заместитель главы региона Игорь Сорокин, данное мероприятие в области проходит уже в четвертый раз.

—С каждым годом количество граждан, принимающих активное участие в выборе территорий растет. За три года более 1,4 млн жителей Дона приняли участие в голосовании. Всего за это время 59 территорий победителей уже обрели новый облик, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Голосование в формате офлайн за выбор объектов благоустройства на Дону пройдет с 15 по 17 марта. В эти дни жители донских городов начиная от 14 лет смогут принять участие в выборе понравившейся территории, расположенной в любом пункте или районе нашего региона. Адреса для голосования и стоек добровольцев, можно найти на сайте.

Узнать, какие общественные пространства есть в списке, как пройти авторизацию и сделать выбор, на месте голосования помогут волонтеры.

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