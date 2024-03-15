В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»

Обращаем внимание, что другого фигуранта дела Валерия Чабанова задержали в Таиланде семь лет назад, мужчину осудили на 4,5 года колонии за похищение 300 миллионов рублей у 235 дольщиков. Мужчина вышел на свободу четыре года назад из-за ухудшения здоровья. Следователи предполагают, что Чабанов также мог иметь отношение к банде, где состоял его сын Андрей Чабанов. Причиной для этого стала гибель человека, так, сообщается, предприниматель собирался построить новый ЖК в Ростове, но глава местного гаражного кооператива выступил против. Через несколько дней его нашли мертвым, его убил Игорь Кузьменко.