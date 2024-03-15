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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»

В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»

15 марта 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»
В Москве в Пресненском районном суде начался процесс над участниками банды Дмитрия Леснякова («Леса»), в числе фигурантов дела ростовский киллер, учредитель строительной фирмы «Вант» Валерий Чабанов, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «АиФ-Ростов-на-Дону» объявил, что в Москве начался судебный процесс над участниками ОПГ из 2000-х бандой «Леса».

Подозреваемых обвинили в создании преступной группировки и участие в ней, их подозревали в убийствах и покушении на них, а также незаконном обороте оружия. По данным СМИ, банда была основана в 1999 году и существовала 10 лет, основатель банды из Ростова Дмитрий Лесняков отбывает свой пожизненный срок в колонии уже несколько лет.

Следователи рассказали, что основной зоной преступной деятельности ОПГ стала Москва с Подмосковьем, а также Челябинская и Ростовская области с Кубанью. За время существования банды члены группировки совершили более 50 особо тяжких преступлений и более 30 убийств.

Сейчас на скамье подсудимых оказался киллер с садистскими наклонностями Игорь Кузьменко, известный своей жестокостью. В Ростовской области мужчину судили за нападение на человека с топором, но тогда дончанину удалось сбежать из здания суда.

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Следователи считают, что киллер Кузьменко вступил в банду «Леса» после переезда в Москву, за время «сотрудничества» ему неоднократно приходилось менять имена и внешность.

Следователи считают, что мужчина киллер Кузьменко вступил в банду «Леса» после переезда в Москву, за время «сотрудничества» ему неоднократно приходилось менять имена и внешность.Следователи считают, что мужчина киллер Кузьменко вступил в банду «Леса» после переезда в Москву, за время «сотрудничества» ему неоднократно приходилось менять имена и внешность.
Следователи считают, что мужчина киллер Кузьменко вступил в банду «Леса» после переезда в Москву, за время «сотрудничества» ему неоднократно приходилось менять имена и внешность.
Фото: Изображение Midjourney

По данным СМИ, киллера задержали летом 2020 года благодаря разгару пандемии коронавируса, вынудившего мужчину остаться в Ростове. В качестве наказания для Кузьменко избрали пожизненный срок заключения.

Обращаем внимание, что другого фигуранта дела Валерия Чабанова задержали в Таиланде семь лет назад, мужчину осудили на 4,5 года колонии за похищение 300 миллионов рублей у 235 дольщиков. Мужчина вышел на свободу четыре года назад из-за ухудшения здоровья. Следователи предполагают, что Чабанов также мог иметь отношение к банде, где состоял его сын Андрей Чабанов. Причиной для этого стала гибель человека, так, сообщается, предприниматель собирался построить новый ЖК в Ростове, но глава местного гаражного кооператива выступил против. Через несколько дней его нашли мертвым, его убил Игорь Кузьменко.

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