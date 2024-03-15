В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По информации издания, один из посетителей залил чернилами урну для голосования. Аналогичное происшествие случилось и в Карачаево-Черкесии.
«Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — пишет издание со ссылкой на слова замглавы Центризбиркома РФ Николая Булаева.
«Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.
Он добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. «Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», — подчеркнул Булаев.
Напомним, что выборы начались в пятницу, 15 марта, они пройдут в течение трех дней. В Ростовской области открыто более двух тысяч избирательных участков.
О том, как проходят выборы в регионе, читайте по ссылке.