rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями

В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями

15 марта 2024, 10:57
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
В Ростове-на-Дону усилят охрану ящиков для голосования на выборах президента из-за произошедшего инцидента, сообщает ТАСС.

По информации издания, один из посетителей залил чернилами урну для голосования. Аналогичное происшествие случилось и в Карачаево-Черкесии.

«Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — пишет издание со ссылкой на слова замглавы Центризбиркома РФ Николая Булаева.

Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента
Узнать подробнее

«Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.

Он добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. «Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», — подчеркнул Булаев.

Напомним, что выборы начались в пятницу, 15 марта, они пройдут в течение трех дней. В Ростовской области открыто более двух тысяч избирательных участков.

О том, как проходят выборы в регионе, читайте по ссылке.

Читайте также:
Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президентаРаботу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборовПо Ростову-на-Дону гуляют фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюллетени#Происшествия#Чернила#Урна
Подпишитесь
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
Сегодня, 10:29
Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы
Сегодня, 10:09
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
Сегодня, 07:10
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Сегодня, 11:26