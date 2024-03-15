В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В понедельник, 11 марта, частное лицо выставило объявление о продаже готового бизнеса в Ростове-на-Дону. Судя по адресам точек, речь идет о сети пивных заведений «Пивнофф», а именно трех барах и семи магазинах, расположенных на СЖМ, ЗЖМ и в Октябрьском районе города.
«Все магазины и бары успешно работают и находятся в густонаселенных районах. Мы отличаемся от всех, своим интерьером, ассортиментом разливных и крафтовых напитков, снековой и рыбной продукции», — заявил продавец, сообщив, что бизнес полностью налажен, а вертикальное управление магазинами позволяет осуществлять прозрачный контроль за показателями выручки, проходимости, потерь бизнеса.
По словам продавца, во всех заведениях стильный интерьер, а выбор пива является самым большим в городе. Заведения доступны для свободного просмотра в любой день, можно посетить любой магазин или бар сети, расположенные на улицах Магнитогорской, Зорге, Еременко, Текучева, Ларина, Пацаева, Комарова или Королева.
Стоимость лота составляет 53 миллиона рублей, за эти деньги покупатель получит холодильные камеры с кондиционерами, мебелью, кассовым оборудованием, витринами, холодильниками, морозильными ларями, рекламными вывесками, камерами видеонаблюдения, персоналом и контактами поставщиков.
Владелец бизнеса обратил внимание, что товарные остатки не входят в стоимость и будут считаться отдельно по цене закупки на момент передачи магазинов и баров. Причиной продажи назвали переезд собственника в другой город.
Ранее стало известно, что в Ростовской области массово продают пивные заводы и пивоварни.