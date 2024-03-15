В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей

По словам продавца, во всех заведениях стильный интерьер, а выбор пива является самым большим в городе. Заведения доступны для свободного просмотра в любой день, можно посетить любой магазин или бар сети, расположенные на улицах Магнитогорской, Зорге, Еременко, Текучева, Ларина, Пацаева, Комарова или Королева.