rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей

В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей

15 марта 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
В Ростове продают сеть баров и фирменных магазинов «Пивнофф» за 53 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале объявлений.

В понедельник, 11 марта, частное лицо выставило объявление о продаже готового бизнеса в Ростове-на-Дону. Судя по адресам точек, речь идет о сети пивных заведений «Пивнофф», а именно трех барах и семи магазинах, расположенных на СЖМ, ЗЖМ и в Октябрьском районе города.

«Все магазины и бары успешно работают и находятся в густонаселенных районах. Мы отличаемся от всех, своим интерьером, ассортиментом разливных и крафтовых напитков, снековой и рыбной продукции», — заявил продавец, сообщив, что бизнес полностью налажен, а вертикальное управление магазинами позволяет осуществлять прозрачный контроль за показателями выручки, проходимости, потерь бизнеса.

Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам продавца, во всех заведениях стильный интерьер, а выбор пива является самым большим в городе. Заведения доступны для свободного просмотра в любой день, можно посетить любой магазин или бар сети, расположенные на улицах Магнитогорской, Зорге, Еременко, Текучева, Ларина, Пацаева, Комарова или Королева.

Стоимость лота составляет 53 миллиона рублей, за эти деньги покупатель получит холодильные камеры с кондиционерами, мебелью, кассовым оборудованием, витринами, холодильниками, морозильными ларями, рекламными вывесками, камерами видеонаблюдения, персоналом и контактами поставщиков.

Владелец бизнеса обратил внимание, что товарные остатки не входят в стоимость и будут считаться отдельно по цене закупки на момент передачи магазинов и баров. Причиной продажи назвали переезд собственника в другой город.

Ранее стало известно, что в Ростовской области массово продают пивные заводы и пивоварни.

Читайте также:
Жители Ростовской области выпили за год 130 миллионов литров пиваВ Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блиныЯрмарку для туристов решили разметить на «алкомиле» в Ростове
#Общество#Город#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Переезд#Алкоголь#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Продажа бизнеса#Магазины#Видеонаблюдение#Интерьер#Мебель#Пиво#Персонал#Бар#Поставщики#Происшествия#Ассортимент
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
Сегодня, 10:57
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
Сегодня, 10:29
Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы
Сегодня, 10:09
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
Сегодня, 07:10
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Сегодня, 11:26