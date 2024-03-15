В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал, что в акватории Азовского моря нашли нового обитателя — червя полихета морского Marenzelleria. Он обитает в донных осадках на глубине до полутора метров. Его еще называют «морской мышью».
Степаньян заявил, что появление «морских мышей» в Азовском море имеет как позитивные, так и негативные последствия.
«С одной стороны, это хорошо. Начинается аэрация донных осадков, окисление того, что там захоронено. С другой стороны — они же выбрасывают то, что перерабатывают через себя. […] Соответственно, то, что, захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности: тяжёлые металлы, пестициды и т. д.», — приводит слова биолога «КП — Ростов-на-Дону».
Он добавил, что «морские мыши» могут повлиять и на запасы рыбы в Азовском море и на рыболовство.
Аналитики «Авито» рассказали, что в Ростове наметился тренд на строительство частных домов. Спрос на услуги строительство «под ключ» год к году вырос на 73%.
Активнее стали покупать и участки под возведение частного дома. Спрос вырос на 37%, а предложение — на 5%. Средняя стоимость таких участков приближается к двум миллионам рублей. Цена же сотки земли выросла за год на 26,7% и превысила 237 тысяч рублей.
Отмечается, что изменения на рынке частного строительства повлияли на грузоперевозчиков строительных материалов. Спрос на их услуги по Ростову и пригороду вырос на 64%.
В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Поучаствовать в голосовании смогут более трех миллионов человек. Для еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми. В электронном голосовании примут участие еще 390 тысяч человек. В регионе также проводится электронное голосование, участниками станут свыше 390 тысяч человек.
Власти Ростовской области активно агитируют население участвовать в голосовании. В Ростове успели проголосовать глава местной администрации и министр обороны России.
Не обошлось и без происшествий. Житель Азовского района на выборах залил краской урну с бюллетенями. Мужчину задержали. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное о воспрепятствовании волеизъявлению граждан на выборах.