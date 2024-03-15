В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»

В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Поучаствовать в голосовании смогут более трех миллионов человек. Для еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми. В электронном голосовании примут участие еще 390 тысяч человек. В регионе также проводится электронное голосование, участниками станут свыше 390 тысяч человек.