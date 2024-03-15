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Ростовчане «бегут» от многоэтажек к частным домам и выбирают президента

В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»

15 марта 2024, 15:10
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане «бегут» от многоэтажек к частным домам и выбирают президента
Первый день голосования на выборах президента стартовал в Ростовской области, биолог Степаньян предупредил о влиянии «морских мышей» на Азовское море, а аналитики заявили о росте спроса на строительство частных домов в Ростове.

«Морские мыши» на дне Азовского моря

Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал, что в акватории Азовского моря нашли нового обитателя — червя полихета морского Marenzelleria. Он обитает в донных осадках на глубине до полутора метров. Его еще называют «морской мышью».

Степаньян заявил, что появление «морских мышей» в Азовском море имеет как позитивные, так и негативные последствия.

«С одной стороны, это хорошо. Начинается аэрация донных осадков, окисление того, что там захоронено. С другой стороны — они же выбрасывают то, что перерабатывают через себя. […] Соответственно, то, что, захоранивалось десятки лет назад, может оказаться на поверхности: тяжёлые металлы, пестициды и т. д.», — приводит слова биолога «КП — Ростов-на-Дону».

Он добавил, что «морские мыши» могут повлиять и на запасы рыбы в Азовском море и на рыболовство.

Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал, что в акватории Азовского моря нашли нового обитателя — червя полихета морского Marenzelleria.Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал, что в акватории Азовского моря нашли нового обитателя — червя полихета морского Marenzelleria.
Доктор биологических наук Олег Степаньян рассказал, что в акватории Азовского моря нашли нового обитателя — червя полихета морского Marenzelleria.
Фото: azniirkh.vniro.ru
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
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От «человейников» к частным домам

Аналитики «Авито» рассказали, что в Ростове наметился тренд на строительство частных домов. Спрос на услуги строительство «под ключ» год к году вырос на 73%.

Активнее стали покупать и участки под возведение частного дома. Спрос вырос на 37%, а предложение — на 5%. Средняя стоимость таких участков приближается к двум миллионам рублей. Цена же сотки земли выросла за год на 26,7% и превысила 237 тысяч рублей.

Отмечается, что изменения на рынке частного строительства повлияли на грузоперевозчиков строительных материалов. Спрос на их услуги по Ростову и пригороду вырос на 64%.

Жители Ростова-на-Дону стали массово строить себе дома
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Выборы президента

В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Поучаствовать в голосовании смогут более трех миллионов человек. Для еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми. В электронном голосовании примут участие еще 390 тысяч человек. В регионе также проводится электронное голосование, участниками станут свыше 390 тысяч человек.

В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков.В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков.
В Ростовской области скоро подойдет к концу первый из трех дней голосования на выборах президента. В регионе открыли более 2,5 тысячи избирательных участков.
Фото: Телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону

Власти Ростовской области активно агитируют население участвовать в голосовании. В Ростове успели проголосовать глава местной администрации и министр обороны России.

Не обошлось и без происшествий. Житель Азовского района на выборах залил краской урну с бюллетенями. Мужчину задержали. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное о воспрепятствовании волеизъявлению граждан на выборах.

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