В ситуационном центре дончанам помогут поучаствовать в выборах Президента России

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В первый день голосования ситуационный центр посетил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
«Сегодня стартовали самые важные выборы в России на современном этапе ее развития. По сути, наша страна, жители России выбирают будущее, и будущее не только на 6 лет — это выбор, который определит стратегическое развитие нашей страны на ближайшие десятилетия. Поскольку выборы проходят в сложнейший исторический момент для страны, совершенно очевидно, что нам, гражданам нашей страны, нужно продемонстрировать наше единство, уважение к нашей истории, к нашему настоящему и общее понимание будущего развития нашей Родины», — рассказал Александр Ищенко.
Он обратил внимание на высокий интерес жителей к возможности поучаствовать в выборах. На Дону избирателям помогают в ситуационном центре, действующем на базе штаба общественной поддержки.
«Среди наших избирателей есть люди, которым нужна помощь, прежде всего информационная: объяснить, как происходят выборы, как можно осуществить свое волеизъявление на избирательном участке, или на дому в случае невозможности выйти, рассказать о дистанционном голосовании для тех, кто заранее подал заявление. Для того чтобы на эти вопросы были даны квалифицированные ответы, наши молодые коллеги, „молодогвардейцы“, единороссы создали ситуационный центр, в котором работает и телефон „горячей линии“, и есть возможность задать вопрос через социальные сети», — пояснил Александр Ищенко.
По его словам, за консультациями уже обратились десятки жителей Ростовской области.
«Я уверен, что выборы в Ростовской области пройдут четко, организованно, в полном соответствии с законодательством о выборах. Ну, а какой выбор сделают наши избиратели, об этом мы узнаем уже совсем скоро», — заключил Александр Ищенко.
Телефон ситуационного центра: (863) 2-918-918. Голосование на выборах Президента России с 15 по 17 марта включительно, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.