rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В ситуационном центре дончанам помогут поучаствовать в выборах Президента России

В ситуационном центре дончанам помогут поучаствовать в выборах Президента России

15 марта 2024, 15:38
Фото: Ростовское отделение партии «Единая Россия»
В Ростовской области работает ситуационный центр на выборах Президента России, с обращениями избирателей работают волонтеры.

В первый день голосования ситуационный центр посетил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

«Сегодня стартовали самые важные выборы в России на современном этапе ее развития. По сути, наша страна, жители России выбирают будущее, и будущее не только на 6 лет — это выбор, который определит стратегическое развитие нашей страны на ближайшие десятилетия. Поскольку выборы проходят в сложнейший исторический момент для страны, совершенно очевидно, что нам, гражданам нашей страны, нужно продемонстрировать наше единство, уважение к нашей истории, к нашему настоящему и общее понимание будущего развития нашей Родины», — рассказал Александр Ищенко.


Он обратил внимание на высокий интерес жителей к возможности поучаствовать в выборах. На Дону избирателям помогают в ситуационном центре, действующем на базе штаба общественной поддержки.

«Среди наших избирателей есть люди, которым нужна помощь, прежде всего информационная: объяснить, как происходят выборы, как можно осуществить свое волеизъявление на избирательном участке, или на дому в случае невозможности выйти, рассказать о дистанционном голосовании для тех, кто заранее подал заявление. Для того чтобы на эти вопросы были даны квалифицированные ответы, наши молодые коллеги, „молодогвардейцы“, единороссы создали ситуационный центр, в котором работает и телефон „горячей линии“, и есть возможность задать вопрос через социальные сети», — пояснил Александр Ищенко.

По его словам, за консультациями уже обратились десятки жителей Ростовской области.

«Я уверен, что выборы в Ростовской области пройдут четко, организованно, в полном соответствии с законодательством о выборах. Ну, а какой выбор сделают наши избиратели, об этом мы узнаем уже совсем скоро», — заключил Александр Ищенко.


Телефон ситуационного центра: (863) 2-918-918. Голосование на выборах Президента России с 15 по 17 марта включительно, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Подпишитесь
В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»
Сегодня, 15:10
Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»
Сегодня, 15:50
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Сегодня, 14:56
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»
Сегодня, 14:17
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
Сегодня, 13:34
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Сегодня, 12:55