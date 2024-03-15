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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В центре Ростове собираются снести старинный дом, построенный в 1872 году

В центре Ростове собираются снести 152-летний дом

15 марта 2024, 09:33
Фото: Яндекс. Карты
В центре Ростове собираются снести старинный дом, построенный в 1872 году
В Ростове готовят под снос дом на проспекте Чехова, построенный 152 года назад, об этом сообщили на портале администрации города.

В четверг, 14 марта, администрация Ростова опубликовали постановление о сносе аварийного здания в центре города. Согласно тексту документа, власти Ростова собираются изъять для муниципальных нужд участок и помещения дома, расположенного по адресу проспект Чехова, 10.

Речь идет о многоквартирном здании, известном как «Дом И. Соколова». Здание возвели в 1872 году, в 2020 году дом получил статус аварийного, сейчас он подлежит сносу.

«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН
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Теперь город собирается изъять участок площадью 589 квадратных метров в центре Ростова, а также пять квартир и пять жилых помещений. Владельцам жилья сообщат о выкупе в течение 10 дней, если их не устроит выкупная стоимость жилья, они имеют право обратиться в суд.

Напомним, недавно несколько зданий в центре города получили статус ОКН, благодаря чему могут попасть под охрану закона и государства как памятники истории и культуры Ростова.

Ранее в Ростове решили снести два старинных дома рядом с ипподромом.

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