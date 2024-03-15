В центре Ростове собираются снести 152-летний дом

Теперь город собирается изъять участок площадью 589 квадратных метров в центре Ростова, а также пять квартир и пять жилых помещений. Владельцам жилья сообщат о выкупе в течение 10 дней, если их не устроит выкупная стоимость жилья, они имеют право обратиться в суд.