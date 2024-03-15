В центре Ростове собираются снести 152-летний дом

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В четверг, 14 марта, администрация Ростова опубликовали постановление о сносе аварийного здания в центре города. Согласно тексту документа, власти Ростова собираются изъять для муниципальных нужд участок и помещения дома, расположенного по адресу проспект Чехова, 10.
Речь идет о многоквартирном здании, известном как «Дом И. Соколова». Здание возвели в 1872 году, в 2020 году дом получил статус аварийного, сейчас он подлежит сносу.
Теперь город собирается изъять участок площадью 589 квадратных метров в центре Ростова, а также пять квартир и пять жилых помещений. Владельцам жилья сообщат о выкупе в течение 10 дней, если их не устроит выкупная стоимость жилья, они имеют право обратиться в суд.
Напомним, недавно несколько зданий в центре города получили статус ОКН, благодаря чему могут попасть под охрану закона и государства как памятники истории и культуры Ростова.
Ранее в Ростове решили снести два старинных дома рядом с ипподромом.