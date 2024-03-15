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Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года

Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года

15 марта 2024, 07:10
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
В администрации Первомайского района Ростова заявили, что намерены комплексно обустроить пешеходную улицу Сержантова в течение нескольких лет. Именно тогда получится побороть нелегальный базар и незаконную парковку в данной части города, с которыми власти и службы безуспешно борются уже три года.

Напомним, в нашу редакцию неоднократно жаловались недовольные жители Сержантова. По их словам, власти не могут побороть нелегальный рынок и незаконную парковку в прогулочной зоне. Из-за заезжающих машин большой опасности подвергаются идущие по тротуару школьники, разрушается плитка. ГИБДД по Ростову неоднократно проводили рейды и эвакуации нарушителей, но это ни к чему не привело.

В официальном ответе на запрос администрация Первомайского района города сообщила, что в 2024–2025 годах запланировано комплексное благоустройство улицы Сержантова.

«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — сообщили районные власти в официальном ответе.

В ГИБДД не смогли справиться со стоянкой на пешеходной улице Сержантова в Ростове
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«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установка малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — ответили районные власти в официальном ответе.«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установка малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — ответили районные власти в официальном ответе.
«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установка малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — ответили районные власти в официальном ответе.
Фото: rostov-gorod.ru

По поводу нелегальной парковки в администрации рекомендовали обратиться в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове-на-Дону планируют разработать проект пешеходной зоны на улице Сержантова по примеру парка Галицкого в Краснодаре. Об этом заявил глава Первомайского района Валентин Кукин.

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