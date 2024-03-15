Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Напомним, в нашу редакцию неоднократно жаловались недовольные жители Сержантова. По их словам, власти не могут побороть нелегальный рынок и незаконную парковку в прогулочной зоне. Из-за заезжающих машин большой опасности подвергаются идущие по тротуару школьники, разрушается плитка. ГИБДД по Ростову неоднократно проводили рейды и эвакуации нарушителей, но это ни к чему не привело.
В официальном ответе на запрос администрация Первомайского района города сообщила, что в 2024–2025 годах запланировано комплексное благоустройство улицы Сержантова.
«Благоустройство будет включать замену тротуарной плитки, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе бетонных полусфер, ограничивающих парковку», — сообщили районные власти в официальном ответе.
По поводу нелегальной парковки в администрации рекомендовали обратиться в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростове-на-Дону планируют разработать проект пешеходной зоны на улице Сержантова по примеру парка Галицкого в Краснодаре. Об этом заявил глава Первомайского района Валентин Кукин.