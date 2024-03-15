Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года

Напомним, в нашу редакцию неоднократно жаловались недовольные жители Сержантова. По их словам, власти не могут побороть нелегальный рынок и незаконную парковку в прогулочной зоне. Из-за заезжающих машин большой опасности подвергаются идущие по тротуару школьники, разрушается плитка. ГИБДД по Ростову неоднократно проводили рейды и эвакуации нарушителей, но это ни к чему не привело.