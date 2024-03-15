Власти Ростова подарили городу Ош в Киргизии свои старые «московские» автобусы

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Власти Ростова передали киргизским коллегам десять автобусов ЛиАЗ-5292. Сам Ростов получил их несколько лет назад от Москвы. Сообщается, что город передал их Ошу бесплатно, в качестве подарка. Общественный транспорт переправляли в Киргизию железной дорогой.
СМИ города Ош сообщили, что после получения автобусов местные чиновники осмотрят их на предмет необходимости ремонта или покраски, а затем выпустят на линию.
Ранее власти Ростова пытались решить проблему нехватки водителей общественного транспорта приглашением на работу граждан Киргизии.