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Published Сегодня, 17:55

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Городу-побратиму Ош в Киргизии Ростов передал десять автобусов

Власти Ростова подарили городу Ош в Киргизии свои старые «московские» автобусы

15 марта 2024, 17:55
Фото: Изображение Midjourney
Городу-побратиму Ош в Киргизии Ростов передал десять автобусов
Городу-побратиму Ош в Киргизии Ростов передал десять автобусов, пишет Telegram-канал «Автобусы и вообще».

Власти Ростова передали киргизским коллегам десять автобусов ЛиАЗ-5292. Сам Ростов получил их несколько лет назад от Москвы. Сообщается, что город передал их Ошу бесплатно, в качестве подарка. Общественный транспорт переправляли в Киргизию железной дорогой.

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СМИ города Ош сообщили, что после получения автобусов местные чиновники осмотрят их на предмет необходимости ремонта или покраски, а затем выпустят на линию.

Ранее власти Ростова пытались решить проблему нехватки водителей общественного транспорта приглашением на работу граждан Киргизии.

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