Выборы президента начались в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что всего в городе открыли 372 избирательных участка. Из них 366 постоянных и 6 — временных.
Отдать свой голос можно тремя способами.
На участках, где это предусмотрено законом, установлены камеры видеонаблюдения. А помещения для голосования оснащены всем необходимым, в том числе компьютерной техникой.
На выходных автобусы в городе будут работать по расписанию буднего дня для удобства горожан.
Ранее власти предупредили о работе школ в донском регионе в дни выборов.