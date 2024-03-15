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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Выборы президента начались в Ростовской области

Выборы президента начались в Ростовской области

15 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI
Выборы президента начались в Ростовской области
В Ростовской области в пятницу, 15 марта, стартовали выборы президента страны, которые продлятся до 17 числа.
Сюжет
Выборы

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что всего в городе открыли 372 избирательных участка. Из них 366 постоянных и 6 — временных.

Отдать свой голос можно тремя способами.

  1. Онлайн, если прошли регистрацию на Госуслугах;
  2. На избирательном участке;
  3. На дому. Но это доступно только тем, кто не может прийти самостоятельно.
Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов
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На участках, где это предусмотрено законом, установлены камеры видеонаблюдения. А помещения для голосования оснащены всем необходимым, в том числе компьютерной техникой.

На выходных автобусы в городе будут работать по расписанию буднего дня для удобства горожан.

Ранее власти предупредили о работе школ в донском регионе в дни выборов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Избирательные участки#Президент
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