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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

К 18.00 мск 15 марта явка на выборах президента России составила больше 25%

Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования

15 марта 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
К 18.00 мск 15 марта явка на выборах президента России составила больше 25%
К 18.00 мск 15 марта явка на выборах президента России составила больше 25%, сообщается на сайте ЦИК.
Сюжет
Выборы

В России подходит к концу первый день голосования на выборах президента страны. Они продлятся до вечера 17 марта. По состоянию на 18.00 мск явка на выборы составила 25, 43%.

В Ростовской области также функционируют 2, 5 тысячи избирательных участков. В голосовании в регионе могут принять участие больше трех миллионов человек. Также сотни тысяч жителей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми.

Как найти свой избирательный участок в Ростовской области
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В Ростове проголосовать успели первые лица региона и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В первый день голосования в Ростовской области не обошлось без происшествий. Житель Азовского района пришел на избирательный участок и залил урну с бюллетенями краской. Мужчину задержали.

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