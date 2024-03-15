Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В России подходит к концу первый день голосования на выборах президента страны. Они продлятся до вечера 17 марта. По состоянию на 18.00 мск явка на выборы составила 25, 43%.
В Ростовской области также функционируют 2, 5 тысячи избирательных участков. В голосовании в регионе могут принять участие больше трех миллионов человек. Также сотни тысяч жителей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми.
В Ростове проголосовать успели первые лица региона и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
В первый день голосования в Ростовской области не обошлось без происшествий. Житель Азовского района пришел на избирательный участок и залил урну с бюллетенями краской. Мужчину задержали.