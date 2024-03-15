Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования

В Ростовской области также функционируют 2, 5 тысячи избирательных участков. В голосовании в регионе могут принять участие больше трех миллионов человек. Также сотни тысяч жителей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Еще 18 тысяч избирателей эти выборы станут первыми.