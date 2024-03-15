Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Год к году спрос на услуги строителей в регионе вырос на 73%. Ростовчан интересует преимущественно возведение домов «под ключ». Спрос же на участки под строительство частного дома увеличился на 37%. При этом предложение таких участков выросло лишь на 5%. Средняя стоимость участков приближается к двум миллионам рублей. Стоимость сотки земли превысила 237 тысяч рублей — рост год к году в 26,7%.
«Оживление строительного рынка почувствовали на себе и грузоперевозчики», — отмечают аналитики.
За год спрос на услуги по грузоперевозкам по городу (включая пригороды) вырос на 64%, а на междугородние перевозки — на 33%.
Тем временем аналитики сообщают, что больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными. По оптимистичным прогнозам, чтобы продать нереализованный объем жилья понадобится около года.