rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Ростовская область попала в топ регионов с проблемой неправильного кодирования причин смерти

Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»

15 марта 2024, 15:50
Фото: 1MI
Ростовская область попала в топ регионов с проблемой неправильного кодирования причин смерти
Ростовская область попала в топ регионов с проблемой неправильного кодирования причин смерти, сообщает исследовательский проект «Если быть точным».

Эксперты обратили внимание, что часто регионы в отчетах о смертности среди населения указывают весьма неопределенные причины смерти. Например, «от старости», от «неуточненного падения», «неопределенного повреждения». Аналитики полагают, что смерти начали иначе кодировать, что изменить статистику смертности. Такие неопределенные причины и коды они назвали «мусорными».

Больше других ими злоупотребляют в Чеченской республике. Там «мусорные» коды используют в два раза чаще, чем в среднем по России. На втором оказалась Ростовская область. Тут неопределенные причины смерти указывают почти на 67% чаще, чем в среднем по стране. Тройку лидером замкнула Тюменская область с показателем в 61%.

Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов
Узнать подробнее

Если говорить о конкретных причинах, фигурирующих в отчетах, то в Ростовской области в 1,5 выше смертность «от старости». Также чаще других россиян жители региона умирают от «аварии МТС с неопределенными намерениями».

Тем временем показатель смертности в регионе все еще выше рождаемости. Естественная убыль населения фиксируется в Ростовской области уже продолжительное время.

Читайте также:
В Ростовской области умирает вдвое больше людей, чем рождаетсяВ Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенкаСмертность в Ростовской области снова начала расти после пандемии
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Статистика в Ростовской области#Смертность в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»
Сегодня, 15:10
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Сегодня, 14:56
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»
Сегодня, 14:17
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
Сегодня, 13:34
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Сегодня, 12:55