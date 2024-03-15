Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»

Больше других ими злоупотребляют в Чеченской республике. Там «мусорные» коды используют в два раза чаще, чем в среднем по России. На втором оказалась Ростовская область. Тут неопределенные причины смерти указывают почти на 67% чаще, чем в среднем по стране. Тройку лидером замкнула Тюменская область с показателем в 61%.