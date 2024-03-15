Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Эксперты обратили внимание, что часто регионы в отчетах о смертности среди населения указывают весьма неопределенные причины смерти. Например, «от старости», от «неуточненного падения», «неопределенного повреждения». Аналитики полагают, что смерти начали иначе кодировать, что изменить статистику смертности. Такие неопределенные причины и коды они назвали «мусорными».
Больше других ими злоупотребляют в Чеченской республике. Там «мусорные» коды используют в два раза чаще, чем в среднем по России. На втором оказалась Ростовская область. Тут неопределенные причины смерти указывают почти на 67% чаще, чем в среднем по стране. Тройку лидером замкнула Тюменская область с показателем в 61%.
Если говорить о конкретных причинах, фигурирующих в отчетах, то в Ростовской области в 1,5 выше смертность «от старости». Также чаще других россиян жители региона умирают от «аварии МТС с неопределенными намерениями».
Тем временем показатель смертности в регионе все еще выше рождаемости. Естественная убыль населения фиксируется в Ростовской области уже продолжительное время.