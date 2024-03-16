Эколог пояснил, почему оздоровление рек в Ростовской области не принесет результатов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Собеседник напоминает, что на оздоровление реки Волги только за последние годы были направлены десятки миллионов рублей.
«На основании того, что было сделано, существующую систему оздоровления рек признали не эффективной. До сих пор не было достигнуто никаких целевых показателей», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эколог рассказывает, что было взято множество проб.
«Но любая река — это динамичная структура. Любое антропогенное воздействие происходит в разное время суток, в разных частях реки, с разной степенью воздействия. Пробы показывают состояние реки лишь на тот день, когда проба была взята. Поэтому вести речь о том, что взятие проб позволяет контролировать состояние водных бассейнов — это неправда», — разъясняет эксперт.
Очистку русла реки и притоков, модернизацию канализационных коллекторов, благоустройство пляжных территорий эксперт считает ничем иным, кроме как косметическими мероприятиями. А между тем, по словам эксперта, оздоровление природных водоемов необходимо начинать с главного — с выявления антропогенных и диффузных факторов, которые приводят к загрязнению.
«Об этом много говорили, это обсуждали, и все это уже поняли. Но до сих пор в Ростовской области не предпринимаются никакие шаги», — говорит эколог.
Спикер уверен, что без постоянного мониторинга в режиме онлайн всех водных бассейнов региона, добиться оздоровления водоемов невозможно. Особенно в тех местах, где находится скопление промышленных предприятий. Например, в Новочеркасске или Каменске.
Да и рынок взятия проб, по словам собеседника, является привлекательной нишей по оказанию услуг.
«Поэтому пока проводятся косметические мероприятия, которые не приведут к ожидаемому результату. Это же равносильно как припудривать лицо для того, чтобы закрасить синяки — окружающим не видно, а истинная проблема остается неразрешенной», — резюмирует эксперт.
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