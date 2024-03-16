Эколог пояснил, почему оздоровление рек в Ростовской области не принесет результатов

«Но любая река — это динамичная структура. Любое антропогенное воздействие происходит в разное время суток, в разных частях реки, с разной степенью воздействия. Пробы показывают состояние реки лишь на тот день, когда проба была взята. Поэтому вести речь о том, что взятие проб позволяет контролировать состояние водных бассейнов — это неправда», — разъясняет эксперт.