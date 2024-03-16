Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В субботу, 16 марта, губернатор Василий Голубев и его супруга Ольга приняли участие в голосовании за президента России. Они посетили избирательный участок около 10.00 мск, выбрав традиционный метод голосования вместо ДЭГ.
По словам губернатора, в Ростовской области решение о дистанционном голосовании приняли более 390 тысяч дончан, однако он сам, как и большинство, предпочел посетить участок самостоятельно, чтобы принять важное решение о поддержке своего кандидата на месте.
В комментариях под публикацией губернатора дончане заметили, что им понравилось дистанционное голосование, поскольку оно позволяет быстро и комфортно отдать голос в поддержку кандидата из любой точки страны.
«Дистанционное электронное голосование, или ДЭГ, хорошо тем, что время не тратит наше дополнительно, кнопочку нажал — и все», «Электронное голосование — гениальная идея, потому что для людей это правда очень удобно, да и быстрее похода на участок», — сообщили подписчики губернатора.
Однако нашлись и жители Ростовской области, которым пришлось ждать возможности проголосовать почти семь часов, причиной этого стали массовые сбои в работе портала Госуслуги.