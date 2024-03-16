Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта

«Дистанционное электронное голосование, или ДЭГ, хорошо тем, что время не тратит наше дополнительно, кнопочку нажал — и все», «Электронное голосование — гениальная идея, потому что для людей это правда очень удобно, да и быстрее похода на участок», — сообщили подписчики губернатора.