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Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта

Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта

16 марта 2024, 10:36
Фото: t.me/golubev_vu/
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил избирательный участок со своей женой Ольгой, супружеская чета приняла участие в голосовании за президента России утром 16 марта, об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
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Выборы

В субботу, 16 марта, губернатор Василий Голубев и его супруга Ольга приняли участие в голосовании за президента России. Они посетили избирательный участок около 10.00 мск, выбрав традиционный метод голосования вместо ДЭГ.

По словам губернатора, в Ростовской области решение о дистанционном голосовании приняли более 390 тысяч дончан, однако он сам, как и большинство, предпочел посетить участок самостоятельно, чтобы принять важное решение о поддержке своего кандидата на месте.

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В комментариях под публикацией губернатора дончане заметили, что им понравилось дистанционное голосование, поскольку оно позволяет быстро и комфортно отдать голос в поддержку кандидата из любой точки страны.

«Дистанционное электронное голосование, или ДЭГ, хорошо тем, что время не тратит наше дополнительно, кнопочку нажал — и все», «Электронное голосование — гениальная идея, потому что для людей это правда очень удобно, да и быстрее похода на участок», — сообщили подписчики губернатора.

Однако нашлись и жители Ростовской области, которым пришлось ждать возможности проголосовать почти семь часов, причиной этого стали массовые сбои в работе портала Госуслуги.

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