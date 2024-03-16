Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банк

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова появление eSIM значительно упростило мошенникам доступ к личным данным пользователей.
«Для этого им даже не нужно обладать углубленными знаниями в программировании. Они обращаются к оператору как будто владельцы номеров и просят заменить физическую на eSIM. И подключают к своему устройству ваш номер», — объясняет эксперт.
Георг добавляет, что номер телефона дает мошенникам доступ к социальным сетям, банковским приложениям и даже документам — если номер привязан к «Госуслугам».
Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперт перечислил отличия надежных капперов от мошенников.