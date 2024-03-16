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Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банки

Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банк

16 марта 2024, 06:48
Фото: pxhere.com
Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банки
В России появился новый вид мошенничества, при котором преступники подменяют или просят восстановить цифровую SIM-карту.

По мнению ростовского хакера-программиста Георга Буцуканова появление eSIM значительно упростило мошенникам доступ к личным данным пользователей.

«Для этого им даже не нужно обладать углубленными знаниями в программировании. Они обращаются к оператору как будто владельцы номеров и просят заменить физическую на eSIM. И подключают к своему устройству ваш номер», — объясняет эксперт.

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Георг добавляет, что номер телефона дает мошенникам доступ к социальным сетям, банковским приложениям и даже документам — если номер привязан к «Госуслугам».

Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперт перечислил отличия надежных капперов от мошенников.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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