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Published Сегодня, 04:59

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Холодную погоду пообещали ростовчанам на выходных

Холодную погоду пообещали ростовчанам на выходных

16 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростовской области на наступивших выходных прогнозируют прохладную погоду, но без осадков, делают прогнозы синоптики.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, температура составит около +10 градусов. Ожидается облачная погода.

По ночам столбики термометров покажут +2 градуса. В понедельник и вторник воздух прогреется до +12 градусов, а в среду температура составит +10 градусов.

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Все эти дни прогнозируют облачную погоду и без осадков. При этом порывы ветра могут усилиться до 7 метров в секунду.

Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +4 градусов. Морозов в регионе больше не ожидается.

Ранее мы писали о том, как на одной из дорог снег сошел вместе с асфальтовым покрытием. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Ростов#Температура
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