Холодную погоду пообещали ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, температура составит около +10 градусов. Ожидается облачная погода.
По ночам столбики термометров покажут +2 градуса. В понедельник и вторник воздух прогреется до +12 градусов, а в среду температура составит +10 градусов.
Все эти дни прогнозируют облачную погоду и без осадков. При этом порывы ветра могут усилиться до 7 метров в секунду.
Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +4 градусов. Морозов в регионе больше не ожидается.
Ранее мы писали о том, как на одной из дорог снег сошел вместе с асфальтовым покрытием. Материал на эту тему читайте по ссылке.