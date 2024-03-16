Как сама машина: гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Спрос на аренду машиномест в Ростове за год вырос на 36%. Покупать их стали на 26% чаще. Что касается гаражей, то спрос на их аренду вырос на 33%. Однако интерес к покупке гаражей увеличился лишь на 3%.
Аналитики объясняют это тем, что машиноместа более удобны водителям из-за своей локации рядом с домов или на подземном этаже. К тому же автомобилистам не нужно заботиться вопросами электричества и отопления там.
Тем не менее стоимость гаража в Ростове за год выросла на 31% и составляет 850 тысяч рублей. Машиноместа прибавили в цене 26% — до 1,2 миллиона рублей.
Аренда гаражей стала дороже на 30% и сейчас обойдется в 6,5 тысячи рублей. Аренда машиноместа за год практически не изменилась и составляет пять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто.