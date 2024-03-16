rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Как первый взнос по ипотеке: гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей

Как сама машина: гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей

16 марта 2024, 05:59
Фото: rostov-gorod.ru
Как первый взнос по ипотеке: гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей

Цена за машиноместо в Ростове превысила миллион рублей в 2024 году

Средняя цена на гараж в Ростове составляет 850 тысяч рублей, а на машиноместо — 1,2 миллиона рублей, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

Спрос на аренду машиномест в Ростове за год вырос на 36%. Покупать их стали на 26% чаще. Что касается гаражей, то спрос на их аренду вырос на 33%. Однако интерес к покупке гаражей увеличился лишь на 3%.

Аналитики объясняют это тем, что машиноместа более удобны водителям из-за своей локации рядом с домов или на подземном этаже. К тому же автомобилистам не нужно заботиться вопросами электричества и отопления там.

Тем не менее стоимость гаража в Ростове за год выросла на 31% и составляет 850 тысяч рублей. Машиноместа прибавили в цене 26% — до 1,2 миллиона рублей.

Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Узнать подробнее

Аренда гаражей стала дороже на 30% и сейчас обойдется в 6,5 тысячи рублей. Аренда машиноместа за год практически не изменилась и составляет пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто.

Читайте также:
Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреляЗамена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь назвал самый криминальный район Ростова в 90-е
Сегодня, 07:18
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта
Сегодня, 05:26
Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%
Сегодня, 06:26
Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 06:46
Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банк
Сегодня, 06:48