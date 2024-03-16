На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского

Это подтверждается и данными сервиса «Яндекс Карты», согласно навигатору, затор растянулся от 909-го по 920-й километры М-4 «Дон» в южном направлении на подъездах к Каменску-Шахтинскому. На проезд участка по прямой потребуется потратить от 40 минут до часа. Причиной пробок стала авария, произошедшая в районе 915-го километра. Подробности ДТП пока неизвестны, однако автомобилистам рекомендуется выбрать альтернативные объезды и учитывать дорожную обстановку при расчете времени в пути.