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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского

На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского

16 марта 2024, 13:39
Фото: 1MI
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского

В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовала 11-километровая пробка

Огромная пробка возникла рядом с Глубоким на М-4 «Дон» в Ростовской области, причиной затора стало ДТП, сведения появились на сервисе «Яндекс Карты».

В субботу, 16 марта, участники чата, посвященного дорожной ситуации на трассе М-4 «Дон» объявили, что на подъездах к Каменску-Шахтинскому стала собираться крупная пробка.

«Пробка уже начинается в Глубоком в сторону Каменска, движется очень медленно, местами стоит. Лучше объехать через Глубокий», — рассказали автомобилисты.

Фото: Яндекс Карты

Это подтверждается и данными сервиса «Яндекс Карты», согласно навигатору, затор растянулся от 909-го по 920-й километры М-4 «Дон» в южном направлении на подъездах к Каменску-Шахтинскому. На проезд участка по прямой потребуется потратить от 40 минут до часа. Причиной пробок стала авария, произошедшая в районе 915-го километра. Подробности ДТП пока неизвестны, однако автомобилистам рекомендуется выбрать альтернативные объезды и учитывать дорожную обстановку при расчете времени в пути.

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Ранее губернатор Голубев поделился планами по реконструкции трассы М-4 «Дон».

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