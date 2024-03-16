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Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин

Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин

16 марта 2024, 08:01
Фото: 1MI
Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин
В Ростовской области назначили нового прокурора Батайска, им стал уроженец Кубани Роман Антошин, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В субботу, 16 марта, Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на собственные источники объявил, что прокуратуру Батайска возглавил 45-летний прокурор Роман Антошин. Мужчина является уроженцем станицы Калининской в Краснодарском крае и выпускников Брянского государственного университета.

Роман АнтошинРоман Антошин
Роман Антошин
Фото: t.me/batayskgorod/

По данным авторов канала, после выпуска Антошин трудился помощником прокурора Погарского района, после чего его карьера начала стремительно развиваться, позднее Роман Антошин получил чин советника юстиции, его предыдущим местом работы называют Миллеровскую межрайонную прокуратуру.

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Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее управление МВД по Ростову возглавил Александр Козырев.

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