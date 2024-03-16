Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин

По данным авторов канала, после выпуска Антошин трудился помощником прокурора Погарского района, после чего его карьера начала стремительно развиваться, позднее Роман Антошин получил чин советника юстиции, его предыдущим местом работы называют Миллеровскую межрайонную прокуратуру.