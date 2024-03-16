Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин

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В субботу, 16 марта, Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на собственные источники объявил, что прокуратуру Батайска возглавил 45-летний прокурор Роман Антошин. Мужчина является уроженцем станицы Калининской в Краснодарском крае и выпускников Брянского государственного университета.
По данным авторов канала, после выпуска Антошин трудился помощником прокурора Погарского района, после чего его карьера начала стремительно развиваться, позднее Роман Антошин получил чин советника юстиции, его предыдущим местом работы называют Миллеровскую межрайонную прокуратуру.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
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