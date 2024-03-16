«Пока кого-нибудь не прибьёт»: в центре Ростова рушится подземный переход

Редакция RostovGazeta еще в декабре сообщала, что переход начал постепенно разрушаться, однако никаких мер по ремонту объекта городской инфраструктуры так и не предприняли, несмотря на то, что рядом находятся госпиталь и крупная транспортная развязка без светофоров.