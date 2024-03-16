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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В центре Ростова разрушается подземный переход на площади Химиков

«Пока кого-нибудь не прибьёт»: в центре Ростова рушится подземный переход

16 марта 2024, 12:26
Фото: 1MI
В центре Ростова разрушается подземный переход на площади Химиков

В центре Ростова разрушается подземный переход на площади Химиков

В Ростове сообщают об частичном обрушении облицовки и аварийном состоянии подземного перехода на Театральном проспекте, сведения об этом появились в местном Telegram-канале.

В субботу, 16 марта, Telegram-канал «В курсе Ростов» опубликовал фото подземного перехода рядом с площадью Химиков — на Театральном проспекте, 60А. Причиной публикации снимков стало аварийное состояние подземного перехода, на кадрах отчетливо видно, что со стен обваливается плитка, сами стены покрылись плесенью из-за подтоплений дождем, а потолок в подземном переходе и вовсе находится в удручающем состоянии, угрожая рухнуть на головы прохожих.

Фото: t.me/vkurserostov

Редакция RostovGazeta еще в декабре сообщала, что переход начал постепенно разрушаться, однако никаких мер по ремонту объекта городской инфраструктуры так и не предприняли, несмотря на то, что рядом находятся госпиталь и крупная транспортная развязка без светофоров.

«Весь город в ужасе», «Пока кого-нибудь не прибьёт…не колыхнутся», — посетовали горожане.

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