«Пока кого-нибудь не прибьёт»: в центре Ростова рушится подземный переход

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В субботу, 16 марта, Telegram-канал «В курсе Ростов» опубликовал фото подземного перехода рядом с площадью Химиков — на Театральном проспекте, 60А. Причиной публикации снимков стало аварийное состояние подземного перехода, на кадрах отчетливо видно, что со стен обваливается плитка, сами стены покрылись плесенью из-за подтоплений дождем, а потолок в подземном переходе и вовсе находится в удручающем состоянии, угрожая рухнуть на головы прохожих.
Редакция RostovGazeta еще в декабре сообщала, что переход начал постепенно разрушаться, однако никаких мер по ремонту объекта городской инфраструктуры так и не предприняли, несмотря на то, что рядом находятся госпиталь и крупная транспортная развязка без светофоров.
«Весь город в ужасе», «Пока кого-нибудь не прибьёт…не колыхнутся», — посетовали горожане.