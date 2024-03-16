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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан

Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан

16 марта 2024, 11:29
Фото: 1MI
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан

Росстат рассказал, как изменились цены на продукты для дончан с начала 2024 года

Аналитики Росстата объявили, как изменились цены на продукты питания в Ростовской области и других регионах страны с начала года, об этом рассказали «Новые известия».

Издание объявило, что в феврале аналитики органа статистики изучили изменение стоимости продуктов питания, чтобы выяснить, какие продовольственные товары показали самые быстрые темпы роста цен. Так лидером рейтинга стала белокочанная капуста, цены на которую по стране за месяц взлетели на 10,4%, второе место по росту цен заняли огурцы (+8,6%).

По данным Росстата, с начала 2024 года рост цен на продукты питания составил более 2%, а в годовом выражении продуктовая инфляция в России в феврале зафиксировалась на отметке 8,7%.

Аналитики сообщают, что наибольший прирост цен в феврале наблюдался на продукты борщевого набора: капусту со свеклой (+7,3%), морковью (+5,3%), томатами (+4,9%), луком (+4%) и картофелем (+1,6%).

«В декабре прошлого года килограмм помидоров можно было купить в среднем за 222 рубля. Сейчас же томаты обойдутся почти в 260 рублей за килограмм», — рассказали специалисты, добавив, что отдельно фиксируется рост цен на фрукты.

Фото: Росстат

Например, для россиян покупка винограда стала дороже на 8%, если в декабре 2023 года виноград стоил 263 рубля за килограмм, то за последний месяц цены взлетели до 330 рублей. Вместе с этим дороже стали бананы и яблоки, прирост цен составил больше 2%.

Ранее стало известно, как изменились цены на приготовление блинов в Ростовской области.

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