Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан

Например, для россиян покупка винограда стала дороже на 8%, если в декабре 2023 года виноград стоил 263 рубля за килограмм, то за последний месяц цены взлетели до 330 рублей. Вместе с этим дороже стали бананы и яблоки, прирост цен составил больше 2%.