Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область

В Ростовской области после небольших дождей и мокрого снега минувшей ночью резко потеплеет, хотя в отдельных районах региона до сих пор сохраняется туман, воздух стремительно прогревается после ночных заморозков. По прогнозу синоптиков, дончанам следует ожидать потепления до +11–14 градусов. Самые высокие температуры будут фиксировать на юге области.