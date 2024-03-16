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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область

Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область

16 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI
Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области в субботу прогнозируется потепление до +14 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 16 марта, по прогнозам синоптиков, в Ростове и Ростовской области ожидается преимущественно хорошая погода с переменной облачностью и небольшим количеством осадков.

Так в Ростове осадков не будет вовсе, в течение дня будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, а дневная температура составит от +10 до +12 градусов.

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В Ростовской области после небольших дождей и мокрого снега минувшей ночью резко потеплеет, хотя в отдельных районах региона до сих пор сохраняется туман, воздух стремительно прогревается после ночных заморозков. По прогнозу синоптиков, дончанам следует ожидать потепления до +11–14 градусов. Самые высокие температуры будут фиксировать на юге области.

Ранее дончанам предсказали холодные выходные.

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