Резкое потепление до +14 градусов надвигается на Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В субботу, 16 марта, по прогнозам синоптиков, в Ростове и Ростовской области ожидается преимущественно хорошая погода с переменной облачностью и небольшим количеством осадков.
Так в Ростове осадков не будет вовсе, в течение дня будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, а дневная температура составит от +10 до +12 градусов.
В Ростовской области после небольших дождей и мокрого снега минувшей ночью резко потеплеет, хотя в отдельных районах региона до сих пор сохраняется туман, воздух стремительно прогревается после ночных заморозков. По прогнозу синоптиков, дончанам следует ожидать потепления до +11–14 градусов. Самые высокие температуры будут фиксировать на юге области.
Ранее дончанам предсказали холодные выходные.