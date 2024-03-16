Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцев

«Во-первых, они не смогут мобилизовать во сколько-нибудь приемлемые сроки 300 тысяч человек. Не потому что их совсем нет, а потому что они будут старательно уклоняться от мобилизации.[…] Набрать в течение весны и даже лета 300 тысяч человек, я думаю, им никак не удастся», — заявил Александр Бородай, добавив, что допускает, что волна мобилизации позволит ВСУ получить до 150 тысяч новобранцев.