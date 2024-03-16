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Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцев

Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцев

16 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцев

Ростовский депутат Бородай сомневается в возможностях ВСУ мобилизовать украинцев

Ростовский депутат Александр Бородай назвал пропагандистской чушью планы Киева мобилизовать более 300 тысяч украинцев, об этом он рассказал в интервью для Daily Moscow.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ планируют заменить более 300 тысяч военных, которые находятся на передовой. Для этого проведут новую волну мобилизации, в рамках которой планируется призвать около 500 тысяч граждан Украины. По данным Financial Times, Киев собирается заменить 330 тысяч военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий, оставшиеся после ротации мобилизованные должны будут восполнить боевые потери.

Однако депутат Госдумы России, командир разведывательно-штурмовой бригады Св.Георгия СДД Александр Бородай назвал подобные намерения Украины пропагандистской чушью, объяснив, что у Киева просто нет ресурсов для таких объемов мобилизации, а сами украинцы старательно уклоняются от военной службы.

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«Во-первых, они не смогут мобилизовать во сколько-нибудь приемлемые сроки 300 тысяч человек. Не потому что их совсем нет, а потому что они будут старательно уклоняться от мобилизации.[…] Набрать в течение весны и даже лета 300 тысяч человек, я думаю, им никак не удастся», — заявил Александр Бородай, добавив, что допускает, что волна мобилизации позволит ВСУ получить до 150 тысяч новобранцев.

«Многое зависит от динамики фронта и боевых действий в ближайшие месяцы. Там есть вероятность полного рассыпания украинского фронта и, соответственно, деградации ВСУ и прекращения сопротивления как такового», — поделился прогнозом Александр Бородай.

Ранее канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет Taurus.

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