Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Напомним, недавно стало известно, что ВСУ планируют заменить более 300 тысяч военных, которые находятся на передовой. Для этого проведут новую волну мобилизации, в рамках которой планируется призвать около 500 тысяч граждан Украины. По данным Financial Times, Киев собирается заменить 330 тысяч военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий, оставшиеся после ротации мобилизованные должны будут восполнить боевые потери.
Однако депутат Госдумы России, командир разведывательно-штурмовой бригады Св.Георгия СДД Александр Бородай назвал подобные намерения Украины пропагандистской чушью, объяснив, что у Киева просто нет ресурсов для таких объемов мобилизации, а сами украинцы старательно уклоняются от военной службы.
«Во-первых, они не смогут мобилизовать во сколько-нибудь приемлемые сроки 300 тысяч человек. Не потому что их совсем нет, а потому что они будут старательно уклоняться от мобилизации.[…] Набрать в течение весны и даже лета 300 тысяч человек, я думаю, им никак не удастся», — заявил Александр Бородай, добавив, что допускает, что волна мобилизации позволит ВСУ получить до 150 тысяч новобранцев.
«Многое зависит от динамики фронта и боевых действий в ближайшие месяцы. Там есть вероятность полного рассыпания украинского фронта и, соответственно, деградации ВСУ и прекращения сопротивления как такового», — поделился прогнозом Александр Бородай.
Ранее канцлер Германии отказал Украине в поставке ракет Taurus.