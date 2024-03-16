Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Вечером субботы, 16 марта, Telegram-канал «Белка| Белая Калитва» рассказал, что на спуске с Белого моста произошла авария.
На видео видно, что на путепроводе через реку стоит легковой автомобиль белого цвета, а перед ним всю дорогу засыпало ящиками с цитрусовыми и самими мандаринами. В отдалении стоит грузовик.
«На спуске с белого моста рассыпались мандарины, идёт сбор, Чебурашка уже в пути», — пошутили авторы канала.
Подробности инцидента не сообщаются, однако, судя по состоянию транспорта, стоящего на «аварийках», столкновения не было.
Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными во время проезда по участку ДТП.
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