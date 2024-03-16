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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами

Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами

16 марта 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами
В Белой Калитве въезд в город засыпало мандаринами, об этом сообщили очевидцы.

Вечером субботы, 16 марта, Telegram-канал «Белка| Белая Калитва» рассказал, что на спуске с Белого моста произошла авария.

На видео видно, что на путепроводе через реку стоит легковой автомобиль белого цвета, а перед ним всю дорогу засыпало ящиками с цитрусовыми и самими мандаринами. В отдалении стоит грузовик.

Трассу в Ростовской области засыпало мандаринами
Видео: Видео: t.me/belka_kalitva / Изображение Midjourney

«На спуске с белого моста рассыпались мандарины, идёт сбор, Чебурашка уже в пути», — пошутили авторы канала.

Подробности инцидента не сообщаются, однако, судя по состоянию транспорта, стоящего на «аварийках», столкновения не было.

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Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными во время проезда по участку ДТП.

Ранее в Ростовской области возникла огромная пробка под Каменском-Шахтинским.

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