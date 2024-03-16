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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

Бюллетени, которые пытались залить краской в Ростовской области, учтут при подсчете голосов

ЦИК рассказал, что сделает с испорченными бюллетенями в Ростовской области

16 марта 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Бюллетени, которые пытались залить краской в Ростовской области, учтут при подсчете голосов
Бюллетени, которые пытались залить краской в том числе в Ростовской области, учтут при подсчете голосов, заявили ТАСС в ЦИК региона.
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Выборы

В России стартовали выборы президента. К концу подошел первый из трех дней голосования. Он не обошелся без происшествий. В Азовском районе местный житель залил краской урну с бюллетенями. Мужчину задержали.

В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
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В ЦИК региона рассказали, что инцидент не повлиял на ход голосования. Урну, залитую краской, опечатали.

«При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней будут учтены. Процесс голосования не пострадал», — заявили в избирательной комиссии.

Напомним, в первый день выборов явка в России превысила 25%.

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