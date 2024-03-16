Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк

Дончанам сообщили, что для получения льготы они могут предъявить документ, удостоверяющий личность бойца СВО, а также документ о призыве в ходе мобилизации, паспорт или студенческий билет родственника участника СВО, а также свидетельство о рождении, заключении брака, которые подтвердят семейные связи. Также основанием для получения льготы может стать справка о гибели участника СВО.