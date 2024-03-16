Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В субботу, 16 марта, сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка объявили, что учреждение установило новые правила предоставления льгот. Теперь участники СВО и их родные смогут бесплатно посещать подопечных зоопарка, для этого будет достаточно предоставить один из документов, подтверждающих статус посетителя.
Дончанам сообщили, что для получения льготы они могут предъявить документ, удостоверяющий личность бойца СВО, а также документ о призыве в ходе мобилизации, паспорт или студенческий билет родственника участника СВО, а также свидетельство о рождении, заключении брака, которые подтвердят семейные связи. Также основанием для получения льготы может стать справка о гибели участника СВО.
Ранее право бесплатного посещения зоопарка получили и многодетные семьи Ростовской области.