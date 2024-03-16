rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк

16 марта 2024, 11:43
Фото: rostovgazeta.ru
Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк
Ростовский-на-Дону зоопарк ввел новые льготы для участников СВО и их близких, подробностями появились в пресс-службе учреждения.

В субботу, 16 марта, сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка объявили, что учреждение установило новые правила предоставления льгот. Теперь участники СВО и их родные смогут бесплатно посещать подопечных зоопарка, для этого будет достаточно предоставить один из документов, подтверждающих статус посетителя.

В зоопарке Ростова рассказали, почему умерла львица Олесия
Узнать подробнее

Дончанам сообщили, что для получения льготы они могут предъявить документ, удостоверяющий личность бойца СВО, а также документ о призыве в ходе мобилизации, паспорт или студенческий билет родственника участника СВО, а также свидетельство о рождении, заключении брака, которые подтвердят семейные связи. Также основанием для получения льготы может стать справка о гибели участника СВО.

Ранее право бесплатного посещения зоопарка получили и многодетные семьи Ростовской области.

Читайте также:
Ростовский зоопарк сделал бесплатный вход для части дончанВ зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя АйонаПятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Льготы#Надежда Пустяк#Зоопарк#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Мобилизация#Зоопарк в Ростове#Участники СВО#Паспорт#Многодетные семьи#Документы#Родственники#Личность#Происшествия
Подпишитесь
«Пока кого-нибудь не прибьёт»: в центре Ростова рушится подземный переход
Сегодня, 12:26
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Сегодня, 13:39
Удовольствие для богатых: донские сладкоежки могут остаться без шоколада
Сегодня, 13:13
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
Сегодня, 11:29
Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области
Сегодня, 10:13
Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева
Сегодня, 09:32