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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Жители Ростовской области могут остаться без шоколада из-за роста цен на какао

Удовольствие для богатых: донские сладкоежки могут остаться без шоколада

16 марта 2024, 13:13
Фото: 1MI
Жители Ростовской области могут остаться без шоколада из-за роста цен на какао

Жители Ростовской области могут остаться без шоколада из-за роста цен на какао

В Ростовской области и других регионах России ожидают взрывной рост цен на шоколад, о причинах повышения цен рассказали «Новые известия».

На днях портал «Новые известия» со ссылкой на издание Reuters объявил, что из-за неурожая какао может произойти шоколадный кризис. По данным агентства, фабрики Кот-д’Ивуара и Ганы резко сократили или остановили переработку какао бобов, а часть предприятий и вовсе оказалась на грани закрытия.

По словам экспертов, причиной надвигающегося кризиса станет нехватка урожая, которую фиксируют четыре года подряд. И в 2024 году урожай какао продолжит снижаться, по прогнозам, потери составят 10,9% по отношению к показателям 2023 года — объем какао снизится до 4,45 миллиона тонн. По оценке ICCO, подобного дефицита какао в мире не было уже 60 лет, из-за сокращения предложения и роста спроса цены начнут стремительно расти, делая шоколад недоступным удовольствием для бедных слоев населения.

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Сейчас сельхозпредприятия формируют запасы какао, а потому еще в 2024 году на производство шоколада сырья хватит. Однако он станет очень дорогим, поскольку цены за 10 тонн какао за 1,5 года уже увеличились с 2,5 тысячи до 7,4 тысячи долларов.

Если говорить о России, то существует вероятность роста цен на шоколад в два-три раза, из-за чего потребитель может остаться без любимого лакомства. Так компания Mondelez International уже отказалась от поставок шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья Oreo в торговую сеть «Лента» из-за невыгодных закупочных цен. Подобные решения также могут коснуться продукции брендов 7Days, Barni, Toblerone, Tuc и других компаний, находящихся под контролем Mondelez International.

Ранее в Ростовской области рассказали, как изменились цены на продукты в феврале.

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