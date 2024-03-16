Удовольствие для богатых: донские сладкоежки могут остаться без шоколада

Если говорить о России, то существует вероятность роста цен на шоколад в два-три раза, из-за чего потребитель может остаться без любимого лакомства. Так компания Mondelez International уже отказалась от поставок шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья Oreo в торговую сеть «Лента» из-за невыгодных закупочных цен. Подобные решения также могут коснуться продукции брендов 7Days, Barni, Toblerone, Tuc и других компаний, находящихся под контролем Mondelez International.