В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Напомним, в пятницу, 15 марта, в Ростовской области и других регионах страны стартовала президентская гонка. За пост главы государства борются четыре кандидата действующий президент Владимир Путин, а также Владислав Даванков с Леонидом Слуцким и Николаем Харитоновым.
Вместе с началом выборов в Ростове на территории стадиона «Ростов-Арена» приступил к работе центр общественного наблюдения за выборами. Здесь десятки волонтеров в круглосуточном режиме в течение двух следующих дней будут наблюдать за ходом голосования с помощью видеостены, на которой транслируют запись с более чем 2,5 тысячи избирательных участков в разных уголках Ростовской области.
Для комфорта наблюдателей в центре оборудовали автоматизированные рабочие места с доступом к камерам видеонаблюдения, контроль за обстановкой осуществляют наблюдатели Общественной палаты РО и РФ, а также наблюдатели самих кандидатов.
Ранее стало известно, что явка на выборы в Ростовской области превысила 36% по итогам первого дня голосования.