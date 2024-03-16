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Published Сегодня, 07:17

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В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами

В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами

16 марта 2024, 07:17
Фото: donland
В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами
В Ростове наблюдатели круглосуточно будут следить за ходом выборов из ситуационного центра на «Ростов-Арене», об этом сообщили в правительстве региона.
Сюжет
Выборы

Напомним, в пятницу, 15 марта, в Ростовской области и других регионах страны стартовала президентская гонка. За пост главы государства борются четыре кандидата действующий президент Владимир Путин, а также Владислав Даванков с Леонидом Слуцким и Николаем Харитоновым.

Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования
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Вместе с началом выборов в Ростове на территории стадиона «Ростов-Арена» приступил к работе центр общественного наблюдения за выборами. Здесь десятки волонтеров в круглосуточном режиме в течение двух следующих дней будут наблюдать за ходом голосования с помощью видеостены, на которой транслируют запись с более чем 2,5 тысячи избирательных участков в разных уголках Ростовской области.

Для комфорта наблюдателей в центре оборудовали автоматизированные рабочие места с доступом к камерам видеонаблюдения, контроль за обстановкой осуществляют наблюдатели Общественной палаты РО и РФ, а также наблюдатели самих кандидатов.

Ранее стало известно, что явка на выборы в Ростовской области превысила 36% по итогам первого дня голосования.

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