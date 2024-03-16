В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами

Вместе с началом выборов в Ростове на территории стадиона «Ростов-Арена» приступил к работе центр общественного наблюдения за выборами. Здесь десятки волонтеров в круглосуточном режиме в течение двух следующих дней будут наблюдать за ходом голосования с помощью видеостены, на которой транслируют запись с более чем 2,5 тысячи избирательных участков в разных уголках Ростовской области.